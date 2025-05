Nasce il ToCa Village: sport, giovani e divertimento per un mese intero a Castelfiorentino

La sigla sta per “Torneo Castellano”, ma in realtà significa molto di più. Perché intende dedicare un mese intero ad un’ampia gamma di discipline sportive: dal calcio a 7 al basket, dal beach volley al green volley, e agli E-sports. Si presenta così il “ToCa Village”, un nuovo evento ideato da tre ragazzi di Castelfiorentino (Lorenzo Pratelli, Alessio Nuraj e Anuar Zahouani) che si svolgerà allo Stadio Comunale “Riccardo Neri” dal 2 al 29 giugno.

Un appuntamento all’insegna dello sport e dei suoi valori, dunque, aperto a tutti i giovani dell’Empolese Valdelsa che desiderano trascorrere il loro tempo libero in modo sano, proponendosi come punto di riferimento nel panorama toscano degli eventi estivi.

Il “ToCa Village” è in pratica un allargamento ad altre discipline sportive del torneo di calcio a 7, nato nel 2018 sempre per iniziativa di Alessio, Lorenzo e Anuar, che ha registrato in questi anni un grande successo.

Il calendario prevede cinque tornei. ToCa Green Volley con la partecipazione di 10 squadre (2-6 giugno), ToCa Football con la partecipazione di 16 squadre (3-27 giugno), ToCa Basket con la partecipazione di 6 squadre (16-25 giugno), ToCa Beach Volley con la partecipazione di 10 squadre (16-26 giugno), infine ToCa E-Sports: Fifa (7-8 giugno), Fortnite (21-22 giugno), Rocket League (28-29 giugno).

Per l’intera durata del “ToCa Village” sarà presente un’area food con cibo e bevande

‘’Sport, socialità, divertimento e tanto entusiasmo – osserva Fabio Tinti, Vicesindaco con delega allo sport - il ToCa Village non è solo un calendario di vari eventi sportivi ma è un elogio alla partecipazione, al benessere ed ai sani valori che lo sport sa e deve trasmettere. Grazie al lavoro dei giovanissimi organizzatori ed alla collaborazione del tessuto associativo, Castelfiorentino si conferma nuovamente un polo sportivo di prim’ordine’’.

Per ulteriori informazioni: torneocastellano@gmail.com; Alessio 3463375085, Lorenzo 3347965521, Anuar 3273043860.

