'Empoli fa Sport': domenica 8 giugno grande festa in città tra divertimento e attività per tutti

'Empoli fa Sport' è il nome della nuova iniziativa promossa dal Comune di Empoli, in collaborazione con Decathlon come main sponsor, con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere l’associazionismo sportivo locale.

L’evento, in programma sabato 8 giugno dalle 10 alle 20, coinvolgerà 45 associazioni sportive del territorio, che animeranno il centro cittadino con dimostrazioni ed esibizioni suddivise in cinque aree tematiche: Centro Storico, Piazza Matteotti, Piazza del Popolo, Piazza della Vittoria e Via Roma.

L’iniziativa è stata presentata oggi nel punto vendita Decathlon di Empoli alla presenza dell’assessora allo sport Laura Mannucci, della Key Account B2B Decathlon Empoli Valentina Landucci, di Alessandro Nannini, Key Account B2B Decathlon Firenze, e di Giuseppe Nunziata, Leader B2B Decathlon Toscana.

“A Empoli mancava una vera giornata dedicata allo sport - ha dichiarato Laura Mannucci -. Sono state proprio le associazioni sportive a richiederla e personalmente ci tenevo molto a organizzarla. Quando Decathlon ha proposto questa iniziativa, abbiamo subito colto l'occasione".

Il centro storico si colorerà a festa con le varie discipline proposte dalle associazioni sportive, ognuna avrà la sua area specifica: Abbiamo diviso il centro cittadino in cinque aree, ognuna dedicata a diverse discipline - ha spiegato l'assessora -. In questo modo, facilitiamo bambini e ragazzi nella scoperta dello sport. All’ingresso verrà distribuita una tesserina con le cinque aree da completare: collezionando i bollini, si potrà ricevere un gadget in Piazza della Vittoria. È un modo per coinvolgere famiglie e cittadini in un percorso che tocca tutti gli sport, non solo quelli più noti. A Empoli abbiamo tante realtà di qualità, come il dodgeball o l’atletica, che meritano visibilità".

‘Empoli fa Sport’ prenderà avvio dalle 10 con l’inaugurazione ufficiale in Piazza della Vittoria fino alle 20. "Mi auguro che questa prima edizione sia apprezzata dalla cittadinanza e possa diventare un appuntamento fisso”, conclude Mannucci.

"Abbiamo pensato a un modo semplice e divertente per permettere a tutti di partecipare e anche di ricevere un premio - ha commentato Alessandro Nannini, Key Account B2B Decathlon Firenze -. I nostri ragazzi saranno presenti nelle piazze per consegnare i bollini ogni volta che qualcuno proverà una disciplina. L’idea è di dare il tempo di vivere davvero lo sport, non solo di fare un giro veloce. Una volta completata la tessera, che si ritira in Piazza della Vittoria, si riceverà un buono da spendere in negozio nella settimana successiva, dopo la semplice attivazione della tessera fedeltà. È un incentivo concreto per continuare a fare sport”.

È intervenuto anche Giuseppe Nunziata, Leader B2B Decathlon Toscana, che ha aggiunto: “Decathlon è una realtà radicata nel territorio da anni, ed è per noi motivo di orgoglio poter finalmente fare qualcosa di concreto per la comunità. Lo spirito dell’iniziativa è proprio quello di coinvolgere attivamente bambini e ragazzi, offrendo loro un centro cittadino trasformato in un luogo di scoperta, crescita e divertimento. Ringraziamo il Comune per questa bellissima opportunità”.

“Siamo rimasti colpiti - hanno concluso Valentina e Alessandro - dall’enorme attività sociale portata avanti ogni giorno dalle associazioni sportive. È grazie a loro che è possibile coniugare sport, educazione e sostegno al territorio. Questa giornata vuole celebrare tutto questo, con uno sguardo attento anche al ruolo delle donne nello sport”.

Le 5 aree sportive, le società e il programma

Centro Storico:

In Piazza Farinata degli Uberti saranno protagoniste la danza, gli scacchi e le arti marziali, con la partecipazione di numerose società sportive del territorio: L’Art de la Danse, la Scuola di Danza Zephyr, 4 Jumps, Empoli Scacchi, Judo Kodokan, TKD Empolese e UISP.

A partire dalle 15:00 sono previste le esibizioni e gli stage a cura della scuola di danza 4 Jumps. Alle 16:30 il programma sarà arricchito da un’esibizione musicale del gruppo jazz "Dugtrio", mentre dalle 17:30 saliranno sul palco le scuole di danza Art de la Danse e Zephyr ASD con le loro performance. Durante tutta la giornata, inoltre, il pubblico potrà assistere a dimostrazioni di Taekwondo e Judo, per scoprire da vicino queste affascinanti discipline.

In Via Leonardo da Vinci si potrà assistere a dimostrazioni di scherma, grazie alla partecipazione dell’Accademia Scherma Empoli e dell’Empoli Fencing Club, che offriranno ai visitatori l’opportunità di avvicinarsi a questo sport elegante e tecnico.

In Via Lavagnini, fino a Canto Guelfo, il programma sarà dedicato agli sport acquatici, con il coinvolgimento di cinque realtà del territorio: GEAS, Empoli Pallanuoto, Canottieri Limite, Aquatempra e TNT Empoli. Saranno presenti con postazioni dimostrative e informative, portando nel cuore della città l’energia di discipline come nuoto, pallanuoto e canottaggio.

Infine, in Piazza Madonna della Quiete sarà protagonista la boxe, con attività curate da Leonica Boxing Club e Pugilistica Sanseverino Scardigli, pronte a mostrare al pubblico la tecnica e i valori di questo sport, con dimostrazioni che uniscono preparazione fisica e rispetto reciproco.

Piazza del Popolo

In Piazza del Popolo sarà invece il momento di basket e tennis, grazie alla presenza di USE Basket, Empoli Tennis School e Tennis Club Empoli, che offriranno dimostrazioni e momenti interattivi per tutti gli appassionati.

Piazza della Vittoria-Via Roma

Un’area particolarmente ricca sarà quella tra Piazza della Vittoria e Via Roma, dove troveranno spazio pattinaggio artistico, pattinaggio corsa, hockey inline, sci e ginnastica artistica. Parteciperanno Polisportiva Coop Empoli, Hockey Empoli, Sci Club Empoli, ASD Delfini e Saltavanti, con un fitto programma di esibizioni: dalle 10:30 alle 18:00, l’Hockey Empoli sarà protagonista con una partita di hockey inline e una dimostrazione di pattinaggio artistico. Alle 11:30 e nuovamente alle 17:00, la Polisportiva Coop Empoli proporrà altre esibizioni di pattinaggio. Durante l’intera giornata sono previsti anche percorsi di pattinaggio corsa e dimostrazioni di ginnastica artistica curate da Saltavanti e ASD Delfini.

Sempre in questa zona, tra Via Roma e Piazza delle Stoviglie, si alterneranno discipline legate al fitness, all’atletica e al calisthenics, grazie alla partecipazione di Esseclub ASD, FISPAL, Toscana Atletica e GC Academy.

Parco Mariambini

Infine, il Parco Mariambini sarà uno dei poli più ricchi e vari dell’intera manifestazione. Ospiterà attività di podistica, aeromodellismo, pallavolo, baseball, rugby, calcio, dodgeball e tchoukball, coinvolgendo realtà come Podistica Empolese, GAE - Gruppo Aeromodellistico Empolese, Empoli Pallavolo, Elsa Sport, Cascine Volley, Lancers, URME, Polisportiva Ponzano, Polisportiva Santa Maria, AIA Empoli, Empoli Swarm e Wallers.

Nel corso della giornata, al Parco Mariambini si terrà un torneo di pallavolo con tre partite: la prima intorno alle 10:30, la seconda alle 16:00 e la terza alle 18:00, con protagoniste Empoli Pallavolo, Cascine Volley ed Elsa Volley. Inoltre, dalle 12:00 alle 16:30, sarà possibile assistere a spettacolari esibizioni di volo con aeromodelli e elicotteri radiocomandati a cura del Gruppo Aeromodellistico Empolese, che offrirà un’esperienza unica tra sport e tecnologia.

