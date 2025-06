Uisp Empolese Valdelsa, ecco quando partono le iscrizioni 2025-26

Con il termine della stagione ufficiale, per la SDA Calcio Uisp Empoli Valdelsa è già tempo di rivolgere il pensiero al prossimo campionato di calcio a 11. A partire da lunedì 7 luglio sarà possibile iscriversi al torneo 2025/26 depositando la domanda d’iscrizione, scaricabile tramite il sito web www.uisp.it/empoli presso la sede del Comitato di Via Basilicata 23, con termine sino al 18 luglio 2025. Soltanto poche settimane fa il suggestivo teatro del “Carlo Castellani Computer Gross Arena”, davanti a un’imponente cornice di oltre un migliaio di spettatori, ha visto l’assegnazione del titolo provinciale al Vitolini. I vinciani, guidati da mister Tommaso Boschi, hanno trionfato grazie al successo per 1-0 nei confronti dei campioni uscenti del Real Isola. Per Cosimo Sabatini e soci si è trattato del secondo successo, a distanza di 9 anni dalla prima vittoria bianconera risalente al 2016. Nei giorni successivi sono stati distribuiti anche gli altri trofei ufficiali Uisp Empoli Valdelsa. La prestigiosa Coppa UISP è stata conquistata dalle Cerbaie con gli uomini di Andrea Giraldi capaci di superare 1-0 a Limite sull’Arno gli avversari de La Serra. Le notturne di San Miniato e Santa Maria hanno rispettivamente visto l’assegnazione di Coppa Circondario e Coppa Amatori a Molinese e Montespertoli. Il team di Molino d’Egola si è confermato “re di coppe” grazie al successo ottenuto nei confronti dei debuttanti del San Gimignano, mentre i montespertolesi si sono imposti per 2-1 sul Mastromarco. Da registrare anche la soddisfazione della Computer Gross che torna sul gradino più alto del podio in termini di correttezza e fair play grazie al successo in Coppa Disciplina.

L’inizio del campionato di calcio a 11 2025/26 è previsto per il 29 settembre 2025 con la fase 1 che torna a articolarsi su tre livelli. Previsto un girone unico di A1, due gironi di A2 e un girone di A3, in attesa di un’ulteriore riforma in vista della stagione 26/27. Il girone di A1, come da tradizione, prevede una fase finale playoff per l’assegnazione del titolo provinciale e una fase playout per determinare la squadra retrocessa unitamente all’ultima classificata. La grande novità è data dall’introduzione della Coppa UISP che vedrà protagoniste, con sorteggio integrale, tutte le squadre partecipanti alle categorie A2 e alla categoria A3. La Coppa UISP rappresenterà un gustoso e ricchissimo antipasto del campionato, in quanto prenderà il via nelle settimane antecedenti l’inizio del torneo con la prima fase inaugurata nel weekend 12-14 settembre e gironi formati da 3/4 squadre. La seconda fase della Coppa UISP si svolgerà nel gennaio 2026 e la terza fase in maggio nel post regular season. Le formazioni eliminate nella prima fase della Coppa UISP parteciperanno alla Coppa Amatori. La scorsa appassionante stagione ha visto 51 squadre ai nastri di partenza. L’obiettivo della Uisp Empoli Valdelsa è quello di incrementare il livello di partecipazione e il coinvolgimento emotivo dei tanti appassionati di calcio amatoriale del circondario. In vista del prossimo torneo, la quota di adesione pari a Euro 110,00 resta invariata rispetto alla stagione appena conclusasi. Il costo dell’iscrizione è di Euro 500,00. Il deposito cauzionale è di Euro 200,00, mentre fino al 12.09.2025 sarà possibile versare la prima quota di Euro 350,00 destinata al settore arbitrale. La seconda rata, di pari importo, è posticipata al 31.12.2025. La composizione dei nuovi gironi di Calcio a 11 sarà sorteggiata in occasione della tradizionale riunione delle squadre, prevista per lunedì 28 luglio alle ore 21,30 presso il Circolo Arci di Ponte a Elsa.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

Notizie correlate