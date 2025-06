Luciano Spalletti non sarà più il ct dell'Italia

Luciano Spalletti lascia la Nazionale. In una conferenza stampa ha annunciato di essere stato sollevato dall'incarico dal presidente FIGC Gabriele Gravina. Il toscano se ne va dopo quasi due anni in azzurro, brucia ancora la sconfitta con la Norvegia per 3-0.

Nato a Certaldo, cresciuto nell'Empolese, Spalletti è stato allenatore della Nazionale dal 2023 quando ha sostituito Roberto Mancini. Non ha fatto un buon Europeo nel 2024 ma è stato confermato, fino alla debacle di Oslo di pochi giorni fa.

Chi al posto del toscano? Ancora è presto ma potrebbe arrivare un ex Fiorentina: o Stefano Pioli o Claudio Ranieri. La FIGC deciderà a breve, per Spalletti l'addio sarà con la Moldavia.