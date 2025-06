Scavi a Populonia: nuove indagini dell’Università di Pisa nell’area dell’Acropoli romana

L’Università di Pisa torna sul campo per indagare la Populonia romana, con la seconda campagna di scavo archeologico sull’acropoli, nel cuore del Parco Archeologico di Baratti e Populonia. Da metà maggio, studenti e ricercatori sono impegnati in un’attività didattica e scientifica a tutto campo, sotto la direzione scientifica del professor Fabio Fabiani, docente di Archeologia classica del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere.

Il progetto offre un’opportunità formativa completa, coinvolgendo studentesse e studenti in tutte le fasi dell’indagine archeologica, dallo scavo alla documentazione e rilievo, fino alla schedatura e catalogazione dei reperti.

Il sito di Populonia – unico esempio di città etrusca affacciata sul mare – continua a restituire importanti testimonianze di epoca etrusca e romana. “In particolare, le indagini si stanno concentrando sull’area delle terme pubbliche dell’acropoli, in un momento storico in cui Populonia, già inserita nel sistema politico e commerciale romano, giocava un ruolo cruciale nella produzione e distribuzione del ferro destinato a Roma, impegnata nella lunga guerra con Cartagine”.

La campagna non si limita alla sola dimensione accademica. Per valorizzare il sito e coinvolgere il pubblico, il gruppo di ricerca dell’Università di Pisa, in collaborazione con la Parchi Val di Cornia e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, ha organizzato un open day sul cantiere di scavo, che permetterà di osservare da vicino le attività in corso, conoscere i primi risultati delle ricerche e dialogare con gli archeologi.

L’iniziativa “Gli archeologi raccontano” si terrà giovedì 12 giugno alle 16.30, con ritrovo alle 16.15 presso la biglietteria del Parco Archeologico di Baratti e Populonia. Evento gratuito incluso nel biglietto di ingresso al Parco. Si consiglia la prenotazione: 0565 226445, prenotazioni@parchivaldicornia.it, www.parchivaldicornia.it.

A seguire, alle 17.45, si terrà un aperitivo di raccolta fondi presso la Torre di Baratti, con la partecipazione di FISAR Costa Etrusca e Le Due Valli, il Consorzio Suvereto Val di Cornia per la selezione dei vini, il caseificio Podere Paterno e Conad Nord Ovest. Il ricavato sarà destinato al sostegno delle attività di ricerca sul sito. Per prenotarsi all’aperitivo: archeopopuloniaunipi24@gmail.com.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa