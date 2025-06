Calcio Storico, Carlo Conti magnifico messere. Sorteggiate le semifinali

L’edizione 2025 del Calcio Storico Fiorentino torna con la finale nel giorno del santo patrono. Sabato 14 giugno, la prima semifinale vedrà di fronte i i Rossi di Santa Maria Novella contro gli Azzurri di Santa Croce. Domenica 15 giugno la seconda semifinale vedrà scontrarsi i Bianchi di Santo Spirito e i Verdi di San Giovanni. La finale sarà martedì 24 giugno, giorno di San Giovanni. Tutte le partite avranno inizio alle 18.

Il corteo storico della Repubblica Fiorentina partirà alle 15.45 da piazza Santa Maria Novella e passerà da piazza della Signoria. Le partite avranno inizio alle 18.

"Stiamo ricevendo richieste da tutto il mondo, soprattutto dagli Usa che da ormai anni si è appassionata al calcio storico - ha dichiarato l'assessora Perini - la manifestazione sta assumendo un respiro internazionale e ci richiede anche tanta responsabilità in più perché vogliamo mantenere e, garantire sempre al meglio, le nostre tradizioni e, al tempo stesso, farle conoscere sempre più. Non mancheranno i brividi quando sentirò il 'saluto alla voce' ma l'attenzione maggiore sarà dedicata ai calcianti e ai figuranti del corteo storico schierati in piazza Santa Croce che consegneranno a tutto il mondo le immagini di questo momento così importante. Da fiorentina proverò grande orgoglio, oltre che grande emozione". "Con il calcio storico raggiungiamo l'apice della nostra storicità e l'esaltazione delle nostre tradizioni - ha aggiunto - in questi mesi ho toccato con mano la passione e il tempo che così tante persone dedicano a questa tradizione, il senso di appartenza dei nostri Quartieri, il lavoro che i Colori fanno in tutta la città". "L'attività di questi ultimi non si ferma mai durante tutto l'anno anche se nei mesi vicini all'evento si vedono più coinvolti negli allenamenti in vista delle partite - ha ricordato l'assessora alle tradizioni popolari - sono punti di aggregazione importantissimi e portano avanti attività sportive soprattutto per giovani con difficoltà economiche ma anche per disabili. Danno anche una mano alle famiglie insomma in tante dinamiche diverse".

“Ci sono state alcune piccole modifiche al regolamento – ha detto il presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi – dando maggiore attenzione al portatore di palla che non può colpire dal collo in su ed abbiamo reso più chiaro il regolamento: se anche quest’anno si dovesse andare alla “caccia d’oro” al termine del tempo devono essere rispettati 5 minuti di riposo. Saremo più rigidi in occasione di eventuale invasione di campo. Se una figura d’ordine ostacola un calciante che sta facendo la “caccia” verrà comunque assegnata al giocatore”.

Come Magnifici Messeri verranno omaggiati, in occasione delle semifinali, i tre campioni della Rari Nantes Florentia (e della nazionale di nuoto) Leonardo Zazzeri, Filippo Megli e Matteo Restivo, il tecnico di karate Francesco Puleo fondatore del Team Puleo (che negli ultimi ha raggiunto risultati di grande prestigio internazionale con atleti di livello mondiale) e come Leggiadra Madonna la pugile Martina Righi. Carlo Conti sarà il Magnifico Messere della finale, il 24 giugno.

Il palio è stato realizzato dal maestro Nico Vascellari. I paliotti sono stati realizzati dagli studenti della scuola Alberti-Dante.

Anche quest’anno ci sarà la diretta televisiva. La società che ha vinto il bando indetto dal Comune di Firenze è la Tekmerion, una holding privata americana con un fondo specializzata nello sport e nel tech.

Le immagini saranno curate dalla società Mirror di Firenze.

Il calcio storico 2025 sarà trasmesso in diretta su Toscana Tv, canale numero 11 del digitale terrestre, dalle ore 16:00 e in replica dalle 20:00.

Per l’occasione sarà realizzato un palinsesto speciale col commento di Andrea Vignolini coadiuvato da Fabio Ferri oltre all’ex viola Francesco Flachi, Andrea Fagioli, Omero Cambi, i rappresentanti dei calcianti dei quattro colori con le trasmissioni che inizieranno alle 16 – sia il 14 che il 15 giugno – sarà così assicura la copertura integrale del corteggio storico e delle partite dell’edizione 2025.

Le partite del Calcio Storico Fiorentino verranno trasmesse in diretta negli Stati Uniti sulla piattaforma Zeam e, in differita, in Italia e in tutto il mondo su Dazn.

L’evento è sponsorizzato da Unicoop.

