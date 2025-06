Torna il servizio traghetto sull'Arno tra Limite e Tinaia: "Appuntamento fisso dell'estate"

Con l’arrivo della bella stagione torna in servizio la “Nave”, il traghetto che collega Limite e Tinaia: sabato 14 giugno alle 10.30 l’inaugurazione.

La “Nave” mette in comunicazione Limite sull'Arno (Capraia e Limite) e Tinaia (Empoli), è manovrata dai volontari della Canottieri Limite e si muove lungo una fune fissata sulle due sponde del fiume.

“Con l'esclusione del 2020, anno in cui le restrizioni legate alla pandemia hanno impedito il servizio, la 'zattera-battello' raggiunge il suo 23° anno di attività - ha dichiarato il sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti. Il legame tra le nostre comunità e il fiume è profondo e inscindibile, motivo per cui ogni nostra iniziativa è volta a valorizzare l'Arno, sia dal punto di vista ambientale che come risorsa per una mobilità alternativa e sostenibile. Questo servizio rappresenta anche uno dei simboli del 'Patto per l’Arno' e contribuisce ad evidenziare un’eccellenza locale, la società Canottieri Limite, di cui siamo particolarmente fieri”.

"Poter raggiungere un comune vicino tramite lo storico 'battello' attraversando l'Arno è sempre un piccolo grande evento che ci riporta a tempi lontani. È un modo per ripercorrere le storie dei nostri nonni e immedesimarsi nei loro racconti di vita quotidiana, oltre a percorrere nuovi ma antichi percorsi di 'mobilità dolce'. Grazie ai volontari che si prodigano per questo servizio e che ci permettono di vedere le nostre città da un punto di vista unico: quello del fiume Arno", così il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi.

“L’attività della “Nave” è ormai un appuntamento fisso dell’estate limitese, il servizio è effettuato dai volontari della Canottieri Limite che oltre a manovrarla sul fiume nel periodo estivo, si occupano della manutenzione e rimessaggio del mezzo nei mesi precedenti. L’attività della “Nave” contribuisce a far rivivere il fiume a tutta la comunità, centinaia di persone ogni anno lo attraversano e ci navigano, proprio come fanno i nostri atleti ogni giorno. L’Arno è elemento indispensabile per la nostra attività e il suo stato di salute è fondamentale, ringrazio perciò le amministrazioni comunali che ogni anno, con questa iniziativa, sensibilizzano sull’argomento e valorizzano il fiume e le sue potenzialità”, ha sottolineato il presidente della Canottieri Limite Fabrizio Lensi.

Si può salire dal lungarno Trento e Trieste lato Limite sull’Arno e da via della Tinaia lato Empoli, il servizio, gratuito, sarà disponibile fino al 24 settembre compreso tre volte la settimana: il giovedì mattina dalle 8,30 alle 12,30; il sabato pomeriggio dalle 17,00 alle 20,00 e la domenica dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 20,00.

L’inaugurazione in collaborazione con l'associazione “Canto della Tinaia” che offrirà un brindisi ben augurale.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

