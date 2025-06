A Castelfiorentino torna la Staffetta “Urban Park Running”

Mercoledì 18 giugno torna la Staffetta “Urban Park Running” (17° trofeo Giracastello”) corsa competitiva disputata da squadre composte da tre atleti, che si svolgerà su un circuito di 3 km completamente pianeggiante all’interno del Parco Urbano e del nuovo Parco dei Filosofi di Castelfiorentino.

Promossa dalla Polisportiva I’Giglio e da Avis Castelfiorentino in collaborazione con la UISP Comitato Empoli Valdelsa, la manifestazione è patrocinata dal Comune di Castelfiorentino, e la gara sarà valevole per il Campionato Regionale UISP di Corsa a Staffetta. A questo proposito, le staffette che concorreranno al titolo Regionale dovranno essere composte da soli atleti in possesso della tessera UISP (rilasciata almeno tre giorni antecedenti all’evento).Le prime staffette classificate di ogni categoria saranno premiate con la maglia di Campione Regionale, più una medaglia per le prime tre staffette classificate. Saranno inoltre premiate le prime tre società più numerose e le prime tre società a punteggio di merito

Per le altre premiazioni previste, rimangono validi tutti gli altri Enti di promozione sportiva (Fidal, ecc…) Inoltre quest’anno è stata introdotta una premiazione aggiuntiva dedicata a tutti i donatori di sangue AVIS e il miglior frazionista Avis riceverà un premio speciale.

Ogni staffetta sarà composta da tre atleti (minimo 18 anni compiuti), che potranno anche appartenere a società diverse. Ogni singolo staffettista dovrà percorrere un giro del percorso previsto di circa 3 km. Il chip di cronometraggio (testimone) verrà consegnato ai concorrenti della prima frazione presso la zona di partenza. La classifica sarà in base ai tempi totali impiegati dalle staffette per completare i percorsi. La Staffetta è competitiva e parteciperanno solo atleti muniti di idoneo certificato medico sportivo agonistico.

Il ritrovo, le iscrizioni degli atleti, le partenze e l’arrivo si svolgeranno negli spazi antistanti la sede della Polisportiva I’Giglio in Viale Roosevelt (adiacente lo Stadio Comunale “Riccardo Neri”). Saranno messi a disposizione dei partecipanti spogliatoi, deposito borse e servizio docce (oltre alla possibilità di poter contare su un ampio parcheggio). Il ritrovo è previsto alle 19:00, mentre la partenza è in programma alle 20:15 Sono previsti punti di sorveglianza sul percorso per garantire la buona riuscita della manifestazione e ristoro a fine gara. I premi per i tempi migliori ottenuti dalle staffette avverranno in base alle categorie, assegnate con il criterio dell’età complessiva dei tre atleti che compongono ciascuna staffetta. Un premio speciale sarà inoltre assegnato al “miglior frazionista” uomo e donna, mentre un premio di partecipazione sarà consegnato a tutti i partecipanti.

“Urban Park Running – osserva il Vicesindaco con delega allo Sport, Fabio Tinti –richiama a ogni edizione centinaia di appassionati di questa disciplina, e rappresenta pertanto una preziosa vetrina non solo per tutta l’area sportiva ma anche per i due Parchi che si trovano nelle immediate vicinanze, un “polmone verde” adatto a chi desidera fare due passi o anche fare una corsetta salutare. In questo caso funge anche da sede naturale di una manifestazione sportiva, una gara competitiva promossa dalla Polisportiva I’Giglio che anche quest’anno ha profuso un grande impegno per assicurare l’organizzazione e la riuscita della manifestazione. Un ringraziamento particolare va quindi alla Polisportiva, in particolare al Presidente Silvano Comanducci e a Iacopo Manetti, costante e prezioso punto di riferimento di questo appuntamento sportivo”.

Le iscrizioni si possono fare sia online sul sito www.cronorun.it oppure il giorno della gara.

Per ulteriori informazioni: 320.6986049 (Paolo), 348.5623642 (Iacopo).

