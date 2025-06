Piazza Pertini a Limite, Viviamo denuncia "il degrado dell'area"

Come Lista Viviamo, ci facciamo portavoce delle segnalazioni ricevute da alcuni cittadini di Piazza Pertini a Limite, che denunciano forti criticità legate al degrado dell’area. In particolare, si evidenziano episodi ricorrenti di musica ad alto volume e probabile consumo di sostanze, che compromettono la vivibilità della piazza. Per questo motivo, abbiamo presentato un’interpellanza in Consiglio comunale, affinché l’Amministrazione prenda in carico la questione con la dovuta attenzione e urgenza. e abbiamo con favore letto le testimonianze del gruppo dei cittadini della piazza che in maniera civile hanno esposto la situazione anche sulla stampa. Anche a Capraia non mancano però problemi simili, aggravati da un uso spregiudicato di motorini a velocità elevate in zone residenziali, con grave rischio per la sicurezza pubblica. Nel 2022 proprio a Capraia si è addirittura sfiorata la tragedia a causa di una di queste corse, e da allora la preoccupazione dei residenti non è mai venuta meno. La quiete e la sicurezza dei cittadini vanno tutelate. Non si può sottovalutare il crescente malessere e l’esasperazione di chi vive in queste aree. Accogliamo con favore il fatto che le forze dell’ordine abbiano intensificato i controlli, e le ringraziamo per il lavoro che stanno svolgendo, pur in condizioni di sotto-organico. Ma non può bastare. Noi crediamo sia necessario un passo in più. Servono vere politiche giovanili e un impegno concreto da parte dell’Amministrazione comunale, anche in termini di risorse. Nulla è impossibile: l’esempio del comune di Firenze che già nel 2022 ha attivato il progetto degli educatori di strada grazie ai fondi europei del programma REACT-EU per la coesione sociale e territoriale, dimostra che si può fare. Noi abbiamo delle proposte concrete. Sappiamo che esistono bandi che permettono di affidare progetti mirati ad associazioni e cooperative del settore. È una strada percorribile e già collaudata. Non possiamo lasciare i cittadini soli, privi di sicurezza. Non possiamo demandare tutto alle forze dell’ordine, che già fanno moltissimo. Dobbiamo sederci intorno a un tavolo, insieme, per aiutare i giovani, che sono il nostro futuro. È necessario ripristinare legalità e sicurezza, ma anche offrire spazi di ascolto e luoghi di aggregazione. Non vogliamo più vedere il Clue in quelle condizioni di degrado. Siamo, come sempre, disponibili al dialogo e alla collaborazione, ma ora è davvero il momento di agire

Lista civica ViviAMO Capraia e Limite

