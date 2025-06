Incidente tra due auto ieri notte, intorno alle 23.50, a Le Vedute di Fucecchio, in via Pesciatina. Un bambino di 10 anni ha riportato la frattura del femore e un trauma facciale ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Meyer di Firenze. Ferite lievemente altre tre persone. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche i carabinieri.

