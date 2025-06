Rimborso delle tariffe per i centri estivi a Capraia e Limite

Il Comune di Capraia e Limite ha stabilito rimborsi delle tariffe per chi frequenta i centri estivi 2025, quest’anno organizzati da diverse Associazioni, che hanno aderito ad una manifestazione d’interesse, per realizzare un’offerta ampia e diversificata sul territorio comunale.

L’Amministrazione oltre a garantire il trasporto gratuito con i pulmini, per le uscite e le gite organizzate nell’ambito dei centri estivi, e l’assistenza educativa specialistica, ha stanziato ulteriori 18mila euro, di cui 8.950 euro provenienti da fondi del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, per offrire alle famiglie residenti queste agevolazioni.

Per beneficiare dei rimborsi il minore (di età compresa tra i 3 e i 14 anni) deve aver frequentato i centri estivi per almeno due settimane, anche in maniera non consecutiva, e in base alla seguenti fasce Isee:

- valore dell’indicatore ISEE 2025 fino a 10mila euro: viene attribuito un contributo a rimborso delle spese sostenute documentate pari al 30% per primo figlio che frequenta i centri estivi;

- valore dell’indicatore ISEE 2025 da 10mila a 30mila euro: viene attribuito un contributo a rimborso delle spese sostenute documentate pari al 30% per il secondo e terzo figlio frequentante e oltre.

Per ulteriori informazioni si può contattare l’Uffico Scuola ai numeri 0571/ 978122-23-36.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa