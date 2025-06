Weekend d’oro a Gavirate: cinque medaglie e due titoli tricolori per la Canottieri Limite

Un fine settimana all’insegna del canottaggio quello che si è appena concluso a Gavirate (VA) dove si sono tenuti i Campionati Italiani Under 17 e Under 23.

La Società Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano 1884- Giannelli Assicurazioni - Tinghi Motors ancora una volta ha dimostrato di essere una scuola d’eccellenza per il canottaggio italiano ed è tornata a casa con due titoli nazionali, un secondo ed un terzo posto.

I due titoli sono arrivati dai 2- under 17 femminile e maschile. Un lavoro lungo, una vittoria fortemente voluta quella di Emma Luchetti e Rebecca Lensi, reduci dalla qualificazione alla Coupe de la Jeunesse, gara internazionale che si terrà a Linz dal 1 al 3 agosto, dove gareggeranno con la maglia azzurra sul 4- under 19. Le due ragazze hanno trionfato sul 2- under 17 femminile imponendosi sulla Canottieri Arno di Pisa e sulla Canottieri Armida di Torino. Pochi minuti prima di loro anche i compagni Mattia Carboncini e Matteo L’Ala firmano una grandiosa vittoria sul 2- under 17 maschile, con una rimonta al cardiopalma negli ultimi metri di gara sulla Canottieri Posillipo di Napoli che chiude seconda seguita dalla Canottieri Amici del Fiume di Torino. Mattia e Matteo insieme hai compagni Samuele Sartiani, Stefano Della Rossa, Tristan Loparco, Zeno Rizzo, Samuel Hernandez, Alessandro La Rosa e timonati da Francesco Urso, hanno gareggiato anche sull’8+ under 17 dove si sono laureati vicecampioni italiani.

Grandissimo risultato anche nella categoria Under 23: il 2- under 23 maschile di Leonardo Sostegni, Tommaso Laganà, passati quest’anno in questa categoria che li vede competere con atleti di 3 anni più grandi, chiudono la loro finale al terzo posto con un bronzo che pesa molto in vista di una possibile convocazione in nazionale.

Hanno gareggiato nel fine settimana anche Irene Coresti e Giorgia Piroddi, appena passate in squadra che hanno potuto partecipare per la prima volta ai Campionati Italiani ma che non hanno superato le batterie di qualificazione e Cesare Borlenghi, atleta limitese da pochi mesi in forze alla Canottieri Sampierdarenesi che ha conquistato un argento sull’8+ under 23 maschile.

Genova 14-19 June 2025 European Championships In photo: Photo Luca Pagliaricci/BizziTeam

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate