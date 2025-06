Terranuova Traiana, in difesa arriva l’empolese Federico Ficini

ASD Terranuova Traiana comunica ufficialmente di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo temporaneo, per la stagione sportiva ‪2025-2026, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Ficini.

Si inaugura con un vero e proprio colpo di mercato operato dal direttore sportivo Donello Resti, la campagna del Terranuova Traiana targato 2025-2026. Alla corte di mister Marco Becattini per il prossimo Campionato Nazionale di Serie D, il terzo (secondo consecutivo) nella storia del Club, arriva un innesto di qualità per il reparto arretrato: uno dei difensori centrali classe 2003 più promettenti della categoria.

Federico è figlio d’arte. Il babbo Fabrizio Ficini (classe 1973) è stato una bandiera dell’Empoli dove ha trascorso 14 stagioni: 5 in Serie A, 4 in Serie B e 5 in Serie C1, con all’attivo tre promozioni nella massima serie. Inoltre, esperienze con Fiorentina, Bari e Sampdoria (in due differenti periodi) e Pistoiese. In carriera Fabrizio ha totalizzato complessivamente 163 presenze in Serie A, 129 in Serie B, 54 in Serie C, 32 in Coppa Italia e 6 gare di Intertoto con la Samp nel luglio 1998.

Federico Ficini, difensore centrale di piede destro, è nato ad Empoli nel 2003, ed inizia a muovere i suoi primi passi nella scuola calcio della Polisportiva Ponzano, frazione ad est di Empoli. Cresce calcisticamente nel settore giovanile dello Scandicci con il quale vince la Coppa Toscana 2017-2018 (stagione nella quale prende parte al Torneo delle Regioni edizione numero 57) riservata alla categoria Giovanissimi Regionali Elite Under 17. Il 18 novembre 2020 mister Claudio Davitti lo fa debuttare in prima squadra nella gara poi persa in casa 2-1 contro l’Ostiamare. Nella prima stagione di Serie D, poco più che diciassettenne, arriveranno 3 presenze per un totale di 92 minuti in campo. Poi sarà un crescendo, fino ad indossare per 74 volte la maglia dei blues in tre stagioni. 33 presenze su 34 in campionato, più tre in Coppa Italia: sempre titolare e sempre in campo nel 21-22. Dalla sua anche un assist vincente nella gara vinta 2-1 a Livorno contro la Pro Sorgenti nella sedicesima di andata. Nel 22-23 sempre con gli scandiccesi e sempre in Serie D, ma nel girone D, colleziona 32 presenze su 38 giornate di campionato (26 delle quali dall’inizio) più due in Coppa: in campo anche nel preliminare del 21 agosto 2022 vinto in casa 5-3 dopo i rigori contro il Terranuova (1-1 al 90′). Arriva anche il primo gol in Serie D nel match pareggiato in casa 2-2 con la Bagnolese il 19 marzo 23: sua la rete del definitivo pareggio. Lascia lo Scandicci dopo lo 0-0 in trasferta dopo i tempi supplementari contro il Crema ai playout che vale la retrocessione in Eccellenza per la peggior posizione in classifica dei fiorentini al termine della stagione regolare. Poi si trasferisce in Valdarno. Prima con il Figline, Serie D 2023-2024: 31 presenze in campionato su 34 giornate (30 delle quali dal primo minuto), oltre una in Coppa Italia. Con i gialloblù arriva il secondo gol in Quarta Serie il 28 gennaio dello scorso anno nel match perso in trasferta 4-2 contro la Pianese, mettendo a segno una gran rovesciata poco oltre il limite dell’area di rigore. Quindi nel torneo appena archiviato è a Montevarchi, con il quale mette in fila 25 presenze in campionato, 22 dei quali dall’inizio. In totale per Ficini fanno 124 presenze (senza neppure un’espulsione in 5 campionati), 2 gol e 2 assist in Serie D per un totale di 10.196 minuti giocati, oltre a 6 apparizioni in Coppa Italia di categoria e un playout (due rossi diretti). Dal primo di luglio sarà un giocatore del Terranuova Traiana.

Fonte: Ufficio Stampa