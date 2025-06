Nuoto Empoli, 11 medaglie per il TNT

Eccellenti prove dei portacolori del T.N.T. Empoli nel 24° trofeo nazionale 'Città del Santo' curato dalla società Padova Nuoto.

Il club di viale delle Olimpiadi si è classificato all'ottavo posto - primo tra quelli fuori dal Veneto - inanellando undici medaglie e 99 punti in totale. I sette alfieri della rappresentativa biancazzurra hanno, dunque, rivestito un ruolo di spicco in tale manifestazione agonistica dedicata a Sant'Antonio, deceduto nel capoluogo patavino durante il XIII secolo.

Nelle varie competizioni hanno conquistato il podio: Leonardo Andrea Doccini (argento nei 200 stile e sui 400 stile, 9° nei 100 farfalla; Andrea Nania, argento nei 200 dorso e bronzo sui 100 farfalla e 4° nei 100 dorso; Gabriele Pagliai, oro sui 100 dorso, settimo nei 200 farfalla e ottavo sui 100 farfalla; Anita Savino, argento nei 100 farfalla, bronzo sui 50 farfalla e nei 200 farfalla; Leonardo Mancini, bronzo sui 200 dorso e nei 400 stile, sesto sui 200 misti; Melania Doccini, oro nei 100 farfalla e settima sui 50 stile e nei 100 stile. Sirio Bartalucci ha colto due quinti posti nei 100 dorso e sui 200 dorso, venendo squalificato nei 100 rana.

Pure a Prato, in occasione della sesta rassegna regionale 'Swim Cup', il sodalizio della presidente Sonia Sireci ha guadagnato il bronzo grazie a Ginevra Lavezzo nei 200 dorso, insieme alle prestazioni convincenti di Domenico Cassiano, Vittoria Giovannetti, Lucia Russetti, Ginevra Barnini, Carlotta Caruso, Lavinia Savino e Giuditta Pagli. Per la categoria Esordienti, in Coppa Toscana a squadre alla 'Camalich' nel Centro Federale labronico, la compagine degli 'A' ha schierato Caterina Fabiani, appena ristabilita da un infortunio, che ha potuto sostenere solo i 200 stile giungendo decima.

In vasca, poi, sono scese Daria Mihaela Mare nei 100 stile, 100 rana, 200 rana; Diego Croccia sui 100 rana, 100 stile e 100 dorso con esiti incoraggianti. Dal proprio canto, i concorrenti della formazione 'B', Teresa Vivaldi e Leonardo Faggioli, hanno disputato a Livorno - Bastia le finali regionali estive - 12° memorial Renato Dani -. Entrambi hanno migliorato i rispettivi record personali (di circa 3") sui 100 stile femminili e nei 50 farfalla maschili.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli - Ufficio Stampa