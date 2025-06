Quinto Memorial Franco Sanseverino: la boxe empolese torna sul ring de La Vela di Avane

Venerdì 27 giugno 2025 la città di Empoli ospiterà il Quinto Memorial Franco Sanseverino, appuntamento ormai consolidato nel panorama sportivo locale, organizzato dalla Boxe Sanseverino Scardigli.

La manifestazione si svolgerà presso La Vela Margherita Hack (via di Magolo 32, Empoli), con inizio degli incontri previsto per le ore 21:00. Le operazioni di peso si terranno alle 18:30 presso il DOT Coffee Drink, in via I Maggio 3, zona industriale Terrafino, Empoli.

In programma dieci match di pugilato olimpico, con la partecipazione di atleti provenienti da diverse società della Toscana e dell’Emilia-Romagna. Il clou della serata sarà rappresentato da un incontro semi-professionistico sulla distanza di quattro riprese da tre minuti, senza caschetto né canottiera, che vedrà affrontarsi Cristian Borracchini (Boxe Empoli) e Lorenzo Tumminaro (Boxe Padariso, Lastra a Signa).

7 i pugili della Boxe Sanseverino Scardigli che saliranno sul ring:

Matteo Iorio

Sebastian Barabasz

Lorenzo Coppolaro

Niko Patrinostro

Aassouli Reda

Giorgio Scardigli

Cristian Borracchini

L’evento è dedicato alla memoria di Franco Sanseverino, figura di riferimento per il pugilato empolese, il cui impegno ha lasciato un segno profondo nello sviluppo di questo sport sul territorio.

Attesi anche ospiti di rilievo del panorama pugilistico nazionale, tra cui:

Catalin Ionescu, Simone Rao, Simone Vanni, Mohamed Diallo, Joel Santos e Mohamed Ali Ndiaye.

