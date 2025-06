Weekend medievale a Capraia e Limite: cortei storici, musica e rievocazione dell'assedio al Castello

Tutto pronto nel borgo di Capraia Fiorentina dove, il prossimo fine settimana, si svolgerà la terza edizione della festa medievale. La manifestazione è stata presentata stamani a Firenze, in Palazzo Medici Riccardi, da Alessia Bettini Responsabile della Segreteria della Sindaca, progetti speciali e relazioni internazionali della Città Metropolitana di Firenze, Alessandro Giunti sindaco di Capraia e Limite, Edoardo Antonini assessore alla Cultura di Capraia e Limite e Simona Manetti presidente ProLoco di Capraia e Limite.

Sabato 28 giugno, a partire dalle ore 18, il borgo capraino tornerà a vivere la sua storia, in un affascinante viaggio tra passato e presente: l’atmosfera e le scenografie dell’epoca ricostruiranno lo spirito medievale del luogo, offrendo al pubblico un’esperienza molto suggestiva.

Ad aprire la manifestazione sarà la presentazione del Corteo storico e dei suoi personaggi, liberamente ispirati agli eventi del 1249 mentre la rievocazione dell’assedio, momento clou dell’evento, andrà in scena domenica 29 giugno.

I visitatori potranno osservare banchi di medicamenti, spezie, armature, vestiario medievale e alimentazione provando anche alcuni laboratori ed attività didattiche grazie all'associazione "Terre d'Elsa". Ad animare il Castello anche uno spettacolo musicale itinerante, con musici e cantori, e declamazioni di poesie medievali a cura dell'associazione "Octava Rima" e i falconieri dell’”Antica Falconeria Toscana”.

Domenica 29 giugno la festa inizierà alle 18 con la sfilata del Corteo storico ed uno spettacolo degli sbandieratori del Corteo storico di Signa. Le piazze e i vicoli si vivacizzeranno con giochi d'epoca medievale per i bambini con il gruppo “Laetus Dies”, oltre alla presenza dell’associazione “Terre d'Elsa” con laboratori didattici e propri stand.

Alle 21.30 gran finale con la rievocazione storica dell’assedio che Federico II portò al Castello di Capraia nel 1249, con personaggi storici in costume, episodi, racconti, per immergersi nel clima dell'epoca.

La regia e la sceneggiatura della rievocazione sono di Alessandro Sani, su ricerche storiche di Elena e Marusca Giannotti e con la partecipazione della Compagnia teatrale “La Nave” di Limite sull'Arno, dell’associazione “Terre d'Elsa”, la collaborazione dell'associazione “Il Torrino” di Monterappoli e la Parrocchia di Santo Stefano di Capraia Fiorentina. Per rendere ancora più coinvolgente la rievocazione dello scontro tra le truppe ghibelline e i fuoriusciti guelfi, questa edizione vedrà la partecipazione di duellanti in armatura storica dell’associazione “Antichi Popoli” e di figuranti provenienti da Poppi che arricchiranno la scena.

Durante la due giorni sarà presente un punto gastronomico a cura del Comitato Capraia in Festa, oltre ad un birrificio artigianale in stile d’epoca.

"Con grande soddisfazione presentiamo la terza edizione della festa medievale che conferma il profondo legame tra il nostro borgo e le sue radici storiche. Un appuntamento che valorizza la memoria collettiva, capace di far rivivere tradizioni e suggestioni del passato, contribuendo alla valorizzazione dell’identità locale e alla promozione del territorio. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che, con passione e professionalità, hanno reso possibile questa nuova edizione", così Alessandro Giunti sindaco di Capraia e Limite.

"Quest'anno raddoppiamo la festa medievale, con una due giorni dedicata a ricostruire la Capraia Fiorentina del XIII secolo. Da qualche mese siamo entrati nella rete delle città medievali italiane con il borgo di prestigio storico e culturale che stiamo cercando di valorizzare, partendo dalla rievocazione storica dell'assedio di Federico II del 1249. Siamo convinti che questo passaggio, insieme ad un rafforzamento della festa, costituisca un salto di qualità nella promozione a livello nazionale di un turismo storico e rievocativo al quale tendiamo", ha sottolineato Edoardo Antonini assessore alla Cultura di Capraia e Limite.

"La festa medievale è una manifestazione che valorizza uno dei luoghi più suggestivi e significativi del nostro territorio: il Castello di Capraia Fiorentina. Come ProLoco siamo orgogliosi di portare avanti un evento dal profondo valore storico e sociale, reso possibile grazie all’impegno dei volontari e alla collaborazione tra le associazioni locali e al comune. Si tratta di un’occasione preziosa per far conoscere e apprezzare a un pubblico sempre più ampio la bellezza e la storia di questo straordinario luogo", ha detto Simona Manetti presidente ProLoco Capraia e Limite.

"Capraia Medievale 1249: l'assedio al Castello" è organizzato dalla ProLoco di Capraia e Limite, con il contributo e patrocinio di Città Metropolitana di Firenze e con il patrocinio di Regione Toscana, Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e Comune di Capraia e Limite.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

Notizie correlate