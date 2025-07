Uffici comunali nel Chianti fiorentino: aperture nel periodo estivo

Si comunica che tutti gli uffici comunali dei tre comuni dell’Unione comunale del Chianti fiorentino sono aperti al pubblico nei mesi di luglio e agosto. Come accade ogni anno, in virtù dell’entrata in vigore del periodo estivo, solo alcuni uffici riducono l’orario di apertura al pubblico esclusivamente nei due pomeriggi settimanali, fascia oraria in cui normalmente si registra una flessione dell’affluenza.

Non vi è alcun disagio per i cittadini e le cittadine: tutti gli uffici comunali ricevono il pubblico anche su appuntamento nei giorni diversi dall’apertura programmata. Stessa modalità è adottata dagli amministratori comunali, disponibili tutto il giorno, sia la mattina sia il pomeriggio, dal lunedì al venerdì, previo appuntamento.

Le informazioni dettagliate relative alle aperture degli uffici comunali dei singoli comuni sono disponibili sui siti web e gli strumenti social istituzionali.

Fonte: Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa