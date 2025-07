Europei hockey inline, medaglie per gli empolesi Giampaolo Bastianoni e Laura Giannini

Quattro categorie (Junior maschile, Senior femminile, Senior maschile e Under 17 maschile), 36 squadre, 13 nazioni europee rappresentate e una ospite extraeuropea – la Namibia – per una vera e propria kermesse internazionale dedicata all’hockey inline. Questo il panorama del torneo andato in scena a Cittadella, dall’8 al 20 luglio, distribuito su due impianti distanti meno di 200 metri: la pista del Cittadella Hockey e il Palasport.

Organizzato sotto l’egida del World Skate Hockey Europe, con il patrocinio del Comune, il torneo ha regalato spettacolo, emozioni e anche importanti risultati per l’Italia, che ha chiuso con un bilancio più che positivo, tra cui uno splendido oro europeo nella categoria Under 17.

Laura Giannini sul podio: bronzo con le Azzurre

Protagonista nella prima settimana anche la categoria Senior femminile, dove a brillare è stata la nostra Laura Giannini, empolese doc cresciuta nei Flying Donkeys di Empoli e oggi colonna del Civitavecchia, sia come giocatrice che come allenatrice. Reduce dalla vittoria dello Scudetto femminile, Laura sognava una medaglia europea… e l’ha conquistata.

Dopo aver superato la Finlandia per 5-2 ai quarti di finale, l’Italia si è arresa in semifinale alla Francia, poi battuta in finale dalla Spagna, che ha conquistato il titolo. Ma nella finale per il terzo posto, le azzurre hanno dominato la Germania con un netto 5-0, salendo con merito sul podio europeo.

Junior Men: quinto posto con l’orgoglio di Bastianoni

Buona la prestazione anche della formazione Junior maschile (Under 19), che ha chiuso con un onorevole quinto posto. In rosa anche Giampaolo Bastianoni, convocato nonostante la giovane età. E Giampaolo non ha deluso: all’esordio ha segnato un gol e servito un assist contro la Namibia, dimostrando grande maturità, soprattutto in fase difensiva, con recuperi intelligenti e ripartenze fulminee che hanno favorito il contropiede azzurro.

L’impresa degli Azzurrini: l’Under 17 è campione d’Europa

Ma il vero capolavoro è arrivato nella seconda settimana con la Nazionale Under 17 maschile, che ha compiuto un percorso perfetto. Dopo il debutto con vittoria per 9-4 sul Belgio (doppietta di Bastianoni), l’Italia ha eliminato la Gran Bretagna ai quarti (6-1) e superato la Repubblica Ceca in una semifinale combattutissima (7-4).

La finale contro la Francia è stata una sfida al cardiopalma, chiusa con una vittoria per 3-2 grazie alla determinazione degli Azzurrini, guidati dal capitano Gabriel Oro (Asiago) e dall’imprendibile Riccardo Quartuccio (Milano), autore di numerosi gol e assist. Decisivo anche il portiere Emanuele Corazzari, protagonista di parate salvavita in momenti cruciali.

Il talento empolese: Bastianoni d’oro

Tra i protagonisti assoluti di questo trionfo c’è proprio Giampaolo Bastianoni, che corona una stagione da incorniciare con un oro europeo. Dopo un’ottima annata con la Under 18 Elite di Empoli, l’esordio in Serie C proprio il giorno del suo 15° compleanno, e la militanza con il Modena Bomporto in Under 16, il giovane talento è stato notato dai selezionatori delle Nazionali, guadagnandosi una doppia convocazione: Under 17 e Under 19.

Grazie alle sue prestazioni brillanti in tutte e tre le categorie, Giampaolo ha dimostrato di essere una delle promesse più interessanti dell’hockey inline italiano.

