Frontale tra moto e auto: muore un uomo di 59 anni a Calenzano

Una domenica drammatica sulle strade del fiorentino. Un uomo di 59 anni ha perso la vita e una donna di 56, che viaggiava con lui, è rimasta gravemente ferita in un violento scontro tra la moto su cui si trovavano e un’automobile lungo la strada provinciale per Barberino di Mugello, nel territorio di Calenzano.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora da verificare nei dettagli, la moto si sarebbe scontrata frontalmente con un’auto per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato devastante: l’uomo, che era alla guida del mezzo a due ruote, è morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118, arrivato prontamente sul posto.

La donna che viaggiava con lui – sua convivente – è stata soccorsa in condizioni critiche e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Careggi, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La salma del 59enne è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale, dove verrà effettuata l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria.