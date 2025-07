Volley Siena, l'Emma Villas Codyeco Lupi pensa alla sfida contro Pineto

L’Emma Villas Codyeco Lupi Siena inizierà quindi il proprio campionato da Pineto, la prima giornata è in programma il prossimo 19 ottobre.

La prima sfida del prossimo torneo vedrà quindi i toscani andare a sfidare, in trasferta, quella che è stata una delle formazioni rivelazione della passata annata, ben allenata da coach Simone Di Tommaso (ex giocatore di Siena), e che nel corso di questo mercato pare essersi ulteriormente rinforzata anche con l’acquisto di due pallavolisti ben noti in Toscana: il centrale Stefano Trillini dopo due anni a Siena è approdato a Pineto e in Abruzzo è arrivato in estate anche il brasiliano Matheus Krauchuk, che in passato ha vestito le maglie di Santa Croce sull’Arno (dove ha giocato come schiacciatore) e di Siena (dove ha invece giocato da opposto, raggiungendo due stagioni fa la finale playoff di serie A2, poi persa contro Grottazzolina).

“Giocheremo subito una partita difficile – commenta Gabriele Nelli, opposto dell’Emma Villas Codyeco Lupi Siena. – Pineto ha disputato nella scorsa annata una buonissima stagione, e la sensazione è che si sia ulteriormente rinforzata sul mercato, si pensi solo ai nomi di Trillini e di Krauchuk che faranno parte del roster. Per noi sarà subito un test match significativo. Avremo tutto il periodo del ritiro per lavorare e per creare una buona chimica di gruppo e affinare il nostro gioco, con l’obiettivo di partire bene ed essere subito incisivi. Lo scorso anno la nostra prima parte del torneo non fu buona, per poi riuscire a crescere e migliorare nella seconda parte del campionato, fino alla semifinale playoff. Abbiamo una squadra giovane e con alcuni elementi di maggiore esperienza. Credo che nel roster ci sia una buona qualità, dovremo lavorare tanto e bene e ritengo che da questo punto di vista coach Francesco Petrella rappresenti una garanzia”.

“Non è mai semplice giocare la prima partita di campionato fuori casa – sono le parole dello schiacciatore dell’Emma Villas Codyeco Lupi Siena, Luigi Randazzo. – E’ l’esordio del torneo e non sai mai bene quel che potrà avvenire. Pineto è una squadra forte, a mio avviso ulteriormente cresciuta dopo questo mercato. Il calendario ci mette di fronte a dei test che saranno subito stimolanti e non semplici. Per noi saranno già importanti le settimane di pre-season, nel nostro roster ci sono tanti nuovi giocatori e quindi c’è un gruppo da ricreare. Avremo anche un nuovo palleggiatore, un ragazzo di qualità come Simone Porro con il quale dovremo lavorare per trovare l’intesa migliore. Lo scorso anno abbiamo visto che il campionato non ti aspetta: dovremo cercare di iniziare bene la stagione, anche perché quest’anno l’obiettivo della Coppa Italia arriverà a metà annata sportiva e non alla fine dei playoff campionato. Dovremo quindi farci trovare pronti. Abbiamo un buon roster e un buon allenatore, sarà un campionato avvincente”.

Fonte: Emma Villas Volley Siena - Ufficio Stampa

