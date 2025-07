Pietro Cantini scrive 10: l'Abc Solettificio Manetti riparte dal suo capitano

L’Abc Solettificio Manetti riparte dalla sua pietra miliare: Pietro Cantini. Il capitano del sodalizio castellano si appresta ad inaugurare la decima stagione in prima squadra, per una carriera interamente spesa in gialloblu. Dopo un campionato a dir poco complesso, l’Abc si affida dunque ad uno dei suoi simboli, nella consapevolezza che lo spirito di appartenenza sarà la base da cui iniziare il nuovo corso nel prossimo campionato di serie C.

“C’è sicuramente una forte volontà di riscattare la brutta stagione passata – spiega Pietro -. I momenti di difficoltà dello scorso campionato dovranno rappresentare la benzina per alimentare la nostra voglia di riscatto. Sono felici di far parte di questa ripartenza, nella quale cercherò di trasmettere tutta la mia energia e lo spirito di appartenenza ai nuovi arrivati”.

LA CARRIERA

Castellano doc, figlio d’arte, al PalaBetti muove i primi passi nel minibasket, per poi completare tutto il percorso nel settore giovanile fino all’esordio in prima squadra. Una maglia che non abbandonerà mai, accompagnando l’avventura dell’Abc in serie C e serie B, fino a raccogliere lo scorso anno la fascia di capitano. Un’avventura che oggi giunge al decimo capitolo, per un simbolo divenuto ormai una vera e propria bandiera gialloblu.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino