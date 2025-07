Due grandi medaglie per Anita Savino del Tnt Empoli

Sipario sulla stagione 2024/'25 per il T.N.T. Empoli. Le finali regionali estive per Categoria, ospitate alla 'Camalich' nel Centro Federale Livorno, sono state l'epilogo agonistico. I concorrenti della società del presidente Sonia Sireci, grazie al proficuo lavoro del d.t. Giovanni Pistelli, dei tecnici operativi Alessandro Zannelli, Daniele Toni e del collaboratore Andrea Volpini, hanno acquisito due medaglie con Anita Savino (Senior): argento nei 200 farfalla e bronzo sui 200 misti. Lodevoli anche le esibizioni dei tanti compagni di squadra ben classificatisi. Restando nella sezione femminile, Melania Doccini ha chiuso 14esima i 200 stile e 15esima i 100 farfalla. Vittoria Giovannetti: 13esima nei 50 rana e 14esima sui 200 rana. Chiara Russetti: 15esima nei 100 farfalla. Insieme al doppio podio, Anita Savino è arrivata quarta nei 50 farfalla, quinta sui 100 farfalla e nona nei 50 stile. Passando alle competizioni maschili, Stefano Borzellino vanta questo bilancio: 6° sia nei 200 farfalla che sui 400 misti, 7° nei 200 stile, 8° sui 100 farfalla, 11° nei 200 misti e 13° sui 50 farfalla. Andrea Nania: tre volte 6° (200 farfalla, 100 dorso, 200 dorso), 13° sia nei 200 misti che nei 400 misti. Leonardo Mancini: 9° sui 1500 stile, 14° nei 400 misti, 15° sui 200 dorso. Sirio Bartalucci: 14° nei 200 rana. Gabriele Pagliai: 9° sui 200 farfalla. Daniele Toni: 14° nei 50 stile. Andrea Leonardo Doccini: 7° sui 1500 stile, 10° nei 200 farfalla. Staffette uomini: nona la 4x200 stile, tredicesima la 4x100 stile. Si sono fatte onore pure Carlotta Caruso, Arianna Nucci, Ginevra Lavezzo e Lavinia Savino.

In precedenza, i portacolori Categoria del T.N.T. avevano preso parte alla manifestazione 'Aquatempra Summer Cup', presso la piscina comunale di Empoli- Anita Savino ha vinto i 200 farfalla, oltre alla quarta posizione nei 50 farfalla. Stefano Borzellino: argento sui 100 stile, 5° nei 100 farfalla, 7° sui 50 farfalla. Siro Bartalucci: bronzo nei 100 rana, 5° sui 100 farfalla, 7° nei 50 farfalla. Indicazioni positive per il futuro da Chiara Russetti, Lucia Russetti, Vittoria Giovannetti, Lavinia Savino, Carlotta Caruso, Melania Doccini, Ginevra Lavezzo, Arianna Nucci, tornata in vasca dopo un lungo stop per infortunio; Leonardo Mancini, Domenico Cassiano, Gabriele Pagliai e Leonardo Andrea Doccini.

Dal proprio canto, gli Esordienti 'A' biancazzurri hanno ultimato l'attività stagionale, a Chianciano Terme, coi campionati regionali estivi. Si sono distinte Caterina Fabiani, undicesima negli 800 stile; Daria Mihaela Mare, nona sui 100 rana.

Fonte: Tnt Empoli - Ufficio stampa

