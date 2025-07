Buongiorno oggi vi propongo una ricetta che mi è piaciuta molto e che ho trovato su un giornale di cucina: Involtini di melanzane con pomodorini e ceci.

Le melanzane ed i pomodori sono due ortaggi della stagione estiva e sono molto buoni saporiti e si possono fare tantissime ricette.

Questa ricetta ha anche una nota orientale perchè utiliezzeremo la Tahina, la salsa di semi di sesamo bianco, che insieme ai ceci formerà il nosto hummus.

E' estate e il caldo si fa sentire, ma la ricetta prevede di utilizzare il forno, ma Cristina la mia collega durante la direta radio di stamani ha proposto di cucinare i pomodorini in padella.

La particolarità del pepe rosa risiede nel fatto che, a differenza del pepe nero e bianco, può essere utilizzato anche intero, poiché il suo sapore delicato è ben tollerato. Inoltre, la tonalità rosa rende questa bacca molto decorativa, oltre che gustosa, ed è infatti un ingrediente apprezzato in molte cucine gourmet. Voi però se non lo avete potete utilizzare quello che avete in casa.

Un "cucchiaio raso" in cucina significa un cucchiaio riempito fino all'orlo, con la superficie livellata, senza che il cibo ecceda e formi una "montagnetta".

Ogni volta faccio fatica a individuare il cucchiaio giusto per ogni pietanza es: per il tè, il gelato, lo zucchero. Se i cucchiaini vi sembrano tutti uguali come per me questo link ci toglierà ogni dubbio sulla loro differenza: https://www.caffevergnano.com/blog/il-cucchiaino-per-non-confondere-quello-da-te-da-caffe-da-gelato-da-macedonia

Involtini di melanzane con pomodorini e ceci

Ingredienti per 10 involtini

200 gr di ceci già cotti

200 gr di pomodorini ciliegini

2 melanzane lunghe (da circa 300 gr l’una)

1 cucchiaio raso di tahina

½ limone (succo filtrato)

Origano secco q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Foglie di menta q.b.

Preparazione

Tagliate a metà i pomodorini e disponeteli con la parte interna verso l’alto su una teglia con carta forno. Conditeli con un giro di olio, sale e origano secco e cuoceteli in forno statico preriscaldato a 180° gradi per circa 30 minuti, finché non saranno belli appassiti. Nel frattempo, dedicatevi all’hummus. In un frullatore unite i ceci, il succo di limone, la tahina, un filo di olio e un pizzico di sale e frullate fino a ottenere una crema densa e omogenea, aiutandovi se necessario con qualche cucchiaio di acqua fredda. Tenete da parte. A questo punto, pulite le melanzane, privandole del picciolo e tagliatele per il lungo a fette sottili, dello spessore di 5mm. Grigliatele in su una piastra molto calda per 2-3 minuti per lato oppure cuocetele in forno a 180° C per 10 minuti, verificandone la cottura. una volta pronte, conditele con olio e sale. Farcite ogni fetta di melanzana con un cucchiaio di hummus e dei pomodorini e richiudetela se sé stessa a formare degli involtini. Conditeli con un pizzico di pepe rosa (o pepe che avete) e qualche foglio di menta e serviteli.

