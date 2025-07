Triathlon Sprint Città di Empoli: grande successo per la sesta edizione

Una splendida giornata di sport e passione ha animato domenica 26 luglio l’area del Parco di Serravalle e della piscina comunale di Empoli, dove si è svolta la sesta edizione del Triathlon Sprint “Città di Empoli”, appuntamento ormai fisso per gli amanti della multidisciplina.

Organizzata in maniera impeccabile dall’Empoli Triathlon, con il coordinamento di Niccolò Capecci, Roberto Lupi e Daniele Lisi, e con la guida del presidente Fausto Bulleri e del vice Andrea Marcuzzi, la manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 280 atleti, suddivisi tra le gare giovanili del mattino e le prove senior del pomeriggio.

Fondamentale il supporto delle associazioni sportive locali – Toscana Atletica Empoli, Podistica Empolese, Atletica Vinci e UISP – oltre all’ente Acquatempra e al Comune di Empoli, che ha patrocinato l’evento.

A dirigere le operazioni in gara i giudici della FITRI, coordinati da Pierstante Alfonso, mentre il cronometraggio è stato affidato a Evodata. A fare da voce ufficiale dell’evento, per il terzo anno consecutivo, è stato lo speaker Paolo Picchi.

Il programma e i vincitori

La giornata è iniziata con le competizioni dedicate alle categorie Kids, Youth A e B, e Junior, che hanno visto oltre 100 giovani atleti misurarsi tra vasca, bicicletta e corsa.

Nel pomeriggio è toccato alle categorie S1-S4 e M1-M8, con una partecipazione numerosa e di livello. La gara aveva anche valenza di Campionato Regionale Toscano di Triathlon Sprint, e ha visto trionfare: Filippo Lisi (categoria S1, Team Star SSD) tra gli uomini e Margherita Voliani (categoria S1, Livorno Triathlon) tra le donne.

I titoli sono stati consegnati dal presidente del Comitato Regionale Toscana FITRI, Massimiliano Lenci.

Alle premiazioni dei podi assoluti e di categoria era presente anche Adolfo Bellucci, assessore al commercio del Comune di Empoli, che ha così commentato:

"Ringrazio Empoli Triathlon per aver organizzato per il sesto anno questo evento partecipatissimo che valorizza tre discipline meravigliose: nuoto, ciclismo e corsa. Empoli dispone di un polo sportivo unico, con strutture connesse tra loro e un contesto naturale d’eccezione. Oggi abbiamo assistito a una gara di alto livello, con atleti preparati e determinati: a tutti loro va il nostro plauso".

Una festa dello sport

L’evento si è svolto in un clima di entusiasmo e sicurezza, grazie anche alla presenza di numerosi volontari, al sostegno del sindaco Alessio Mantellassi, dell’assessora allo sport Laura Mannucci e dello stesso assessore Bellucci.

Importante anche il contributo degli sponsor, tra cui: Noclar, Truck Italia, A.M. Meccanica, Link Fitness, SwimxWin, Bee1, Pucci Edilizia, Sammontana, Inpa, Tutti in Sella Sovigliana, Avis, ElioSport’82, con la partecipazione speciale dell’azienda Topo Athletics nel villaggio gara.

Le foto ufficiali dell’evento, a cura di Francini Roberto e Riccardo Matteoli, saranno presto disponibili sui canali social dell’Empoli Triathlon.

Appuntamento al 2026

Confermato il successo dell’edizione 2025, l’Empoli Triathlon ha già annunciato che è al lavoro per una settima edizione ancora più spettacolare. L’appuntamento è dunque per il prossimo anno, con nuove sfide e una passione che non si ferma mai.

Tutti i risultati ufficiali sono consultabili su: ENDU – Triathlon Sprint Città di Empoli.

