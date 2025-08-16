I Gigli aperti a Ferragosto, i sindacati scioperano: "Grande sensibilità pubblica sulla vicenda"

Ieri, Ferragosto, il Centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio era aperto. Come sindacati, contro questa insensata apertura in una festività, avevamo proclamato uno sciopero di lavoratori e lavoratrici che ha visto una buona adesione (alcuni negozi sono rimasti chiusi) nonostante i tentativi di boicottaggio aziendali, e non ci è nemmeno sembrato che ai Gigli ci fosse il pienone di clienti, anzi.

Visto il risalto pubblico della nostra iniziativa di sciopero, si è scatenato infatti un'evidente boicottaggio con tratti anche antisindacali da parte del Centro e di alcuni punti vendita. Un boicottaggio che ha assunto varie forme: dal licenziamento di una delegata sindacale che si è consumato nei giorni scorsi, alle richieste preventive ed intimidatorie di adesione o meno allo sciopero, a promesse premiali una tantum ai lavoratori non si sa in quale forma, alla regola d’ingaggio in base a cui se il Centro è aperto e un negozio resta chiuso deve pagare una penale pecuniaria non banale (tanto che ci risulta almeno un caso di esercizio aperto grazie a un unico lavoratore, che si è prestato per evitare al datore il pagamento della penale). Un boicottaggio insomma che stiamo valutando in termini giudiziali (recentemente su alcuni di questi punti abbiamo mandato una prima lettera di diffida al Centro).

Sul nostro sciopero si è determinato però anche un ampio dibattito pubblico e una diffusa solidarietà che è arrivata da ogni dove (istituzioni, società civile, cittadini). Questo è un risultato molto importante che ci rende soddisfatti. Perchè è evidente che il cambiamento passa anche da una sempre più diffusa consapevolezza da parte delle persone sui loro attuali stili di vita, di lavoro, di consumo. Per questo ancora con maggiore convinzione porteremo avanti la nostra battaglia che oggi esce rafforzata, è una battaglia anche e soprattutto culturale e quindi la porteremo avanti in ogni occasione, non solo ai Gigli ovviamente: la festa non si vende.

FIlcams Cgil Firenze,

Fisascat Cisl Firenze Prato,

UilTucs Toscana zona sesto fiorentino

Notizie correlate