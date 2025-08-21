"Senza acqua da ieri mattina", la segnalazione di una residente a Spicchio

Disagi a Spicchio, nel comune di Vinci, dove una lettrice di gobnews.it segnala di essere senza acqua da ieri mattina. L'area sarebbe quella di Via Machiavelli, la strada che va verso Piccaratico e Collegonzi.

"Ho fatto almeno 6-7 chiamate al servizio clienti, mi hanno detto che c'è una grossa perdita, che stanno verificando, che i tecnici sono al lavoro, ma al momento sono più di 24 ore che sono senza acqua e non ho indicazioni precise".

