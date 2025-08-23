Riparte la Cip-Ghizzani: rosa, staff, obiettivi e primi impegni

Cip-Ghizzani ai posti di partenza! La nuova stagione pallavolistica è ormai alle porte e le ragazze della prima squadra sono pronte ad avviare la preparazione in vista del campionato.

La squadra si riunirà lunedì per il primo allenamento dopo le vacanze e sono diversi anche gli impegni che la attendono prima dell'inizio delle partite ufficiali. Prima però di entrare nel vivo di commenti e appuntamenti, è doveroso presentare ufficialmente la nuova rosa e lo staff della Cip-Ghizzani 2025/2026.

Come già annunciato, Giulia Pistolesi prenderà le redini della Serie B2 targata I'Giglio, subentrando a Pietro Giacomo Buoncristiani che invece vestirà i panni del secondo allenatore mentre Elena Furiesi rimarrà come addetta agli scout. A seguire le atlete come dirigente in panchina sarà ancora il direttore sportivo Stefano Campitelli.

La preparazione e il lavoro fisico sono nuovamente affidati al preparatore atletico Andrea Falsetti; resta invariato anche lo staff medico composto dal Dr. Francesco Ammannati e dalle fisioterapiste Francesca Dainelli e Martina Summa.

A questo staff di alto livello si aggiungerà quest'anno una nuova figura, quella del team manager. A vestirne i panni sarà Benedetta Scardigli, il cui compito sarà quello di fungere da supporto alla gestione del gruppo facendo da ponte tra squadra e tecnici.

Benedetta lascerà quindi la maglia da gioco, ma rimarrà nel gruppo squadra con il nuovo ruolo sopracitato. Percorso simile per Jessica Talluri e Siria Tofanari, che salutano la Cip-Ghizzani ma continuano a far parte del circuito I'Giglio e Unionvolley come allenatrici. Infine lasciano per motivi di studio e conseguente trasferimento Elisa Pratelli e Rachele Zingoni. A tutte loro vanno i nostri ringraziamenti per le stagioni insieme e l'impegno che hanno sempre dimostrato, aggiungendo un grosso in bocca al lupo per i nuovi percorsi intrapresi.

Confermate quindi: Viola Barnini, palleggiatrice; Charlotte Sani, opposta; Viola Nicosia e Camilla Magherini, centrali; Costanza Del Carlo, Laura Malatesti e Marta Tofanari, schiacciatrici; Alice Picchianti e Irene Anichini, liberi.

Infine, sono cinque le nuove atlete che vanno a chiudere il roster della nuova Cip-Ghizzani: Virginia Basili, 1999, palleggiatrice, in arrivo dalla ASD Pallavolo Fucecchio; Matilde Del Carlo, 2002, centrale, in arrivo dalla ASD Pallavolo Fucecchio; Anna Cantini, 2005, opposta, in arrivo dalla Montesport Asd; Giulia Nuti, 2005, schiacciatrice, in arrivo dalla Olimpia Poliri Volley Academy; Caterina Zaraffi, 2007, centrale, in arrivo dalla Asp Montelupo Pallavolo. A loro va il nostro più caloroso benvenuto!

Come già detto, la squadra si riunirà lunedì 25 agosto alle ore 20:00 alla Palestra Enriques per il primo allenamento dopo le vacanze. Il calendario poi sarà pieno di impegni, a partire dall'amichevole casalinga del 18 settembre con la Serie C della Psg Pietro Larghi Volley Asd. A seguire, il 20-21 settembre la Cip-Ghizzani parteciperà alla 2° edizione del Trofeo Lavorenti, torneo organizzato dal Volley Livorno a cui prenderanno parte 8 squadre provenienti da campionati Regionali e Nazionali. Infine, il 4 ottobre la squadra prenderà nuovamente parte, insieme alla Montesport, al triangolare organizzato dalla Ariete Prato Volley Project. Una serie di partite, quindi, pre prepararsi nel migliore dei modi per il campionato, che inizierà sabato 11 ottobre con la difficile trasferta a Genova.

Di seguito le prima parole del direttore sportivo Stefano Campitelli e dell'allenatrice Giulia Pistolesi.

Campitelli: "Lunedì si riparte. Lo dico ogni volta, ma sarà anche questo un anno duro perché è tanto il lavoro da fare, come sempre, ma siamo fiduciosi. Anche quest'anno ci sono inserimenti e sono tutte giovani di prospettiva perché vogliamo continuare il progetto a Castelfiorentino. Come abbiamo sempre sostenuto la B2 per I'Giglio è un punto di partenza. Il girone è più o meno simile allo scorso anno: ci saranno squadra costruite per puntare in alto fin da subito e squadre come la nostra che cresceranno con pazienza per arrivare a giocare da protagoniste. Come ho detto lunedì inizieremo la preparazione e abbiamo già in programma diversi impegni per farci trovare pronti a ottobre. Anche perché il nostro sarà un inizio bomba con la prima partita subito in trasferta a Genova e a seguire la gara casalinga contro Florenzo, due squadre protagoniste della scorsa stagione. Ma ci prepareremo e ci faremo trovare pronti a dare battaglia."

Pistolesi: "Ho atteso questa nuova sfida per tutta l'estate con grande entusiasmo e finalmente lunedì iniziamo! Sarà un campionato impegnativo da tanti punti di vista e per questo ancora più stimolante; ci sono molte scommesse, me compresa in questa nuova veste, che non vedo l'ora di scoprire. Siamo sicuramente un gruppo giovane ma di grande entusiasmo e soprattutto con un grande approccio al lavoro e una grande mentalità. I nostri obiettivi per questa stagione sono molteplici partendo soprattutto dalle individualità, che devono continuare a migliorare per raggiungere i loro massimi livelli, fino ad arrivare a quelli di gruppo relativi al campionato. Per questi ultimi però lascerò parlare il campo... giovani o meno ho grandi aspettative. So molto bene che non sarà semplice; sarà un girone molto equilibrato con squadre organizzate per i grandi obiettivi e squadre che per ambiente e caratteristiche saranno dure da affrontare, ma non ho intenzione di mettere nessun tipo di limite! Siamo consapevoli anche della responsabilità che abbiamo: Castelfiorentino ha messo le basi per un movimento che vuole e deve crescere, e noi dobbiamo necessariamente dare il nostro contributo per rispettare questo traguardo!"

Non ci resta quindi che augurare un buon lavoro alla squadra e prepararci all'inizio del campionato che sarà sabato 11 ottobre con la trasferta a Genova, per poi essere sul campo di casa la settimana successiva contro Florenzo. Anche quest'anno le partite in casa della Cip-Ghizzani si terranno il sabato pomeriggio alle 18:00 alla Palestra Enriques, vi aspettiamo come sempre numerosi e carichi per fare il tifo!

Fonte: Ufficio Stampa