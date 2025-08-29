Allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico nell'Empolese Valdelsa

La Regione Toscana ha diramato un’allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico, idraulico sul reticolo minore e temporali forti nei comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci, da stasera, venerdì 29 agosto, fino a domani pomeriggio, sabato 30 agosto.

Oggi pomeriggio sono possibili rovesci o brevi temporali sulle zone orientali, con peggioramento nella notte e domani mattina: temporali anche forti, localmente accompagnati da colpi di vento o grandinate. Instabilità attesa anche domani pomeriggio sulle zone interne.

Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e a seguire le indicazioni di sicurezza.