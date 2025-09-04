Ordigno al Ferruccio, artificieri dell'esercito già in azione

Il Comune di Empoli ha pubblicato sui canali social una foto inviata dall'Esercito Italiano. L'immagine mostra alcuni soldati del Genio Ferrovieri di Castel Maggiore con l'ordigno ritrovato nel cantiere del Teatro il Ferruccio. Domenica 7 settembre il despolettamento - ossia l’operazione con cui si rimuove o disattiva la spoletta di un ordigno - per la messa in sicurezza dell'area.
Le operazioni prevedono l'istituzione di una zona rossa sia a Empoli che a Vinci, nella frazione di Spicchio.
