Torna settembre e 'Spuntano i libri': il calendario degli appuntamenti con la biblioteca all’aria aperta

Riprende l’attività della biblioteca nelle letture animate e del prestito dei libri nei giardini e negli spazi pubblici di Vinci e Sovigliana.

Per settembre è pronto il calendario di incontri stilato dal personale delle biblioteche vinciane, per spostarsi nei luoghi all’aperto per fare incontrare i piccoli lettori, che potranno scegliere i libri da leggere e ascoltare storie divertenti.

Tutti gli incontri cominciano alle 16.30 e i luoghi coinvolti sono il Parco dei Mille di Spicchio, Piazza della Libertà nel Capoluogo, il giardino Pertini di Villa Reghini a Sovigliana.

Questo il calendario

Mercoledì 10 settembre, Parco dei Mille, Spicchio

Giovedì 18 settembre, Piazza della Libertà, Vinci

Martedì 23 e martedì 30 settembre, giardino Pertini, Villa Reghini, Sovigliana.

In caso di maltempo le attività verranno spostate in altre date.

Informazioni e contatti

Biblioteca dei ragazzi, Villa Reghini, Sovigliana – 0571902292 – bdr@comune.vinci.fi.it

Biblioteca civica, Via Fucini 11/13, Vinci – 0571933263 – biblioteca@comune.vinci.fi.it

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa