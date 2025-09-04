Torna settembre e 'Spuntano i libri': il calendario degli appuntamenti con la biblioteca all’aria aperta

Riprende l’attività della biblioteca nelle letture animate e del prestito dei libri nei giardini e negli spazi pubblici di Vinci e Sovigliana.
Per settembre è pronto il calendario di incontri stilato dal personale delle biblioteche vinciane, per spostarsi nei luoghi all’aperto per fare incontrare i piccoli lettori, che potranno scegliere i libri da leggere e ascoltare storie divertenti.
Tutti gli incontri cominciano alle 16.30 e i luoghi coinvolti sono il Parco dei Mille di Spicchio, Piazza della Libertà nel Capoluogo, il giardino Pertini di Villa Reghini a Sovigliana.
Questo il calendario
Mercoledì 10 settembre, Parco dei Mille, Spicchio
Giovedì 18 settembre, Piazza della Libertà, Vinci
Martedì 23 e martedì 30 settembre, giardino Pertini, Villa Reghini, Sovigliana.
In caso di maltempo le attività verranno spostate in altre date.
Informazioni e contatti
Biblioteca dei ragazzi, Villa Reghini, Sovigliana – 0571902292 – bdr@comune.vinci.fi.it
Biblioteca civica, Via Fucini 11/13, Vinci – 0571933263 – biblioteca@comune.vinci.fi.it
Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa
<< Indietro