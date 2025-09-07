Banca Alta Toscana: 40 borse di studio e contributi per i libri

Anche quest’anno BCC Banca Alta Toscana ha rinnovato in favore dei propri soci il bando per le borse di studio, teso a premiare il merito scolastico e universitario, e la campagna Scala il Caro scuola, che mira a sostenere le famiglie nell’acquisto dei libri di testo per i propri figli.

Per quanto riguarda le borse di studio - iniziativa giunta alla 28° edizione - nel bando 2025 Banca Alta Toscana ha stanziato 20.000 euro per il conferimento di 40 riconoscimenti in favore dei soci e dei figli dei soci che si sono distinti nel percorso scolastico e universitario. Saranno accolte le domande pervenute dagli studenti che hanno conseguito la licenza media, la maturità oppure la laurea magistrale nel periodo dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025 con il massimo dei voti.

Le 40 borse di studio previste sono così ripartite: 10 borse di studio da 200 € per diplomi di licenza media inferiore (di cui 50 € tramite rilascio di voucher per l'apertura di un fondo pensione); 11 borse di studio da 400 € per diplomi di istruzione secondaria (di cui 50 € per l'apertura di un fondo pensione); 18 borse di studio da 700 € per lauree universitarie magistrali (di cui 100 € per l'apertura di un fondo pensione). Una ulteriore borsa di studio da 1000 € (di cui 200 euro per l’apertura di un fondo pensione) è messa a bando per gli studenti che hanno conseguito la laurea magistrale con votazione di 110 e tesi sul tema della Cooperazione o sul Credito Cooperativo. Per partecipare al concorso, occorre presentare domanda e idonea documentazione.

Con Scala il Caro Scuola, grazie alla collaborazione con 18 cartolibrerie convenzionate, Banca Alta Toscana riconosce dei contributi a soci e figli di soci per abbattere il “caro” libri e risparmiare qualcosa in vista del ritorno sui banchi di settembre degli studenti delle scuole medie inferiori e superiori.

L’ammontare del buono riconosciuto dalla Banca è di 40 euro per gli studenti delle medie e di 50 euro per quelli delle superiori. A ciò si aggiungerà uno sconto del 5% sul prezzo di listino dei libri di testo, dizionari ed atlanti, che verrà applicato dalle cartolibrerie aderenti all’iniziativa. Lo scorso anno, Banca Alta Toscana ha erogato 437 contributi per l’acquisto di libri scolastici, per un valore complessivo di oltre 20.000 euro. La lista delle cartolibrerie convenzionate e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito www.bancaaltatoscana.it

“Da tanti anni Banca Alta Toscana promuove queste due iniziative in ambito scolastico e universitario - afferma il presidente Alberto Vasco Banci - è un modo per stare vicino alle famiglie socie e per incentivare il percorso formativo dei ragazzi, un fattore fondamentale ai fini della crescita sociale ed economica della nostra comunità”.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate