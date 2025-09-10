Caro affitti a Prato e Pistoia, lo Spi Cgil lancia allarme studenti universitari: "Usare beni confiscati a mafie"

“Torniamo a proporre che si prenda in seria considerazione l’uso sociale dei beni confiscati alle mafie – spiegano Andrea Brachi per la segreteria Spi Cgil Prato Pistoia e Alessandra Pastore, referente Libera Pistoia -. In Toscana sono più di seicento e per più della metà non ancora assegnati. Le provincie di Pistoia e Prato hanno il primato del numero dei Comuni che hanno sul loro territorio beni confiscati e sono secondi solo a Siena per numero dei beni: oltre 80. Gli alberghi, le pensioni o gli appartamenti confiscati potrebbero costituire una preziosa risorsa per dare una risposta concreta alla ricerca di alloggio da parte degli studenti universitari. Dalle proteste che hanno animato i nostri atenei e che hanno avuto larga eco sulla stampa, è emerso con forza il problema di trovare appartamenti a prezzi abbordabili, laddove – soprattutto nelle grandi città – le dinamiche dei prezzi sono molto spesso condizionate da mere logiche speculative e dal mercato degli affitti brevi gestito dalle grandi piattaforme”.