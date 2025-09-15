Gialloblu Castelfiorentino, l'avventura in coppa termina a Siena

Termina allo spareggio valido per l’accesso ai quarti di finale del Trofeo “Lorenzo Lunghi” l’avventura del Gialloblu Castelfiorentino in Coppa Toscana. Sul parquet del Costone Siena, squadra di serie B, le ragazze di Gianni Lazzeretti si arrendono per 73-34 al termine di una gara tutta di rincorsa.
A fronte di una squadra attrezzata per il piano di sopra, le gialloblu pagano principalmente una partenza contratta (22-3 dopo dieci minuti) e la differente fisicità, oltre alla maggiore intensità delle locali.
Ma se Costone rispetta i pronostici della vigilia, nessun dramma per coach Gianni Lazzeretti, che può ripartire dai tanti spunti positivi visti al rientro dall’intervallo quando, pur con la gara ormai indirizzata, le gialloblu hanno saputo reagire e tenere il passo delle locali.
COSTONE SIENA – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 73-34
TABELLINO: Baldinotti 2, Fiaschi 3, Bellantoni 13, Lucchesi 1, Bandinelli 4, Dani 2, Samoylych 2, D’Ambrosio 2, Calugi 5, De Felice, Ancillotto, L’Ala. All. Lazzeretti. Ass. Iserani.
ARBITRI: Filipovic e Cavallo di Siena.
Fonte: Abc - Ufficio stampa
