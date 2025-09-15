Gialloblu Castelfiorentino, l'avventura in coppa termina a Siena

Basket Basket
Condividi su:
Leggi su mobile

Termina allo spareggio valido per l’accesso ai quarti di finale del Trofeo “Lorenzo Lunghi” l’avventura del Gialloblu Castelfiorentino in Coppa Toscana. Sul parquet del Costone Siena, squadra di serie B, le ragazze di Gianni Lazzeretti si arrendono per 73-34 al termine di una gara tutta di rincorsa.

A fronte di una squadra attrezzata per il piano di sopra, le gialloblu pagano principalmente una partenza contratta (22-3 dopo dieci minuti) e la differente fisicità, oltre alla maggiore intensità delle locali.

Ma se Costone rispetta i pronostici della vigilia, nessun dramma per coach Gianni Lazzeretti, che può ripartire dai tanti spunti positivi visti al rientro dall’intervallo quando, pur con la gara ormai indirizzata, le gialloblu hanno saputo reagire e tenere il passo delle locali.

COSTONE SIENA – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 73-34

TABELLINO: Baldinotti 2, Fiaschi 3, Bellantoni 13, Lucchesi 1, Bandinelli 4, Dani 2, Samoylych 2, D’Ambrosio 2, Calugi 5, De Felice, Ancillotto, L’Ala. All. Lazzeretti. Ass. Iserani.

ARBITRI: Filipovic e Cavallo di Siena.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

Notizie correlate

Basket
Basket
4 Settembre 2025

Abc, ecco lo staff dei gruppi del vivaio

Con il via alla nuova stagione, è ufficiale anche lo staff tecnico che guiderà i gruppi del vivaio dell’Abc Castelfiorentino. Sei le formazioni giovanili ai nastri di partenza, di cui [...]

Basket
Basket
4 Settembre 2025

'Una Sola Emozione': la campagna abbonamenti dell'USE

La nuova stagione dell'Use è alle porte. Con la campagna abbonamenti “Una Sola Emozione”, tifosi e famiglie avranno la possibilità di accompagnare le squadre della SERIE B Maschile e dell’A2 [...]

Basket
Basket
27 Agosto 2025

Il Biancorosso Sesa conferma ancora una volta tutti i suoi grandi numeri

Il Biancorosso Sesa conferma ancora una volta tutti i suoi grandi numeri. Anche nella prossima stagione, la società che gestisce il vivaio all’interno della grande famiglia Use non solo sarà [...]



Tutte le notizie di Basket

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina