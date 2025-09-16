Use, Alessio Cioni nominato miglior allenatore della Serie A2

La splendida stagione appena trascorsa, con la storica conquista della Coppa Italia, continua a regalare soddisfazioni. Proprio in questi giorni, sono arrivati due premi proprio per ricordare quella splendida giornata vissuta a Roseto degli Abruzzi.

Iniziamo da coach Alessio Cioni che ha ricevuto l’Oscar Lbf come miglior allenatore della serie A2 con questa motivazione. “L'Use Rosa Scotti Empoli ha messo in bacheca per la prima volta un trofeo come la Coppa Italia di Serie A2, grazie anche alla guida di Alessio Cioni che nel corso degli anni si è rivelato sempre più un'istituzione per i colori biancorossi. Nella stagione 2025/2026 Cioni festeggerà il sedicesimo anno alla guida di Empoli: un percorso ricco di soddisfazioni. Nel corso della sua permanenza in panchina Empoli ha conquistato l'A1, ha giocato la Coppa Italia della massima serie, ha ottenuto i migliori risultati al femminile della sua storia. La Coppa Italia è il sigillo di un lavoro eccezionale, in tre giorni in cui l'Use ha giocato un basket spettacolare e moderno, viatico per poi proseguire una corsa stagionale che si è fermata soltanto ai Quarti di Finale Playoff”. Durante il weekend dell’opening day di Serie A1, Alessio Cioni riceverà il premio nella serata che raccoglie le eccellenze dell'ultima stagione sportiva.

Ed una bella soddisfazione arriva anche per Francesca Papini, direttrice sportiva biancorossa. A Montelupo Fiorentino le è stato infatti consegnato il premio Sergio Bitossi, proprio per la storica vittoria della Coppa Italia. La consegna è avvenuta nell’ambito della serata del premio ‘Carlo Castellani’ con cui vengono celebrati i valori dello sport e della comunità. “L’iniziativa – spiega il sindaco Simone Londi - ha voluto ancora una volta celebrare lo sport in tutte le sue forme, ricordando le figure che hanno lasciato un’impronta profonda nel tessuto sociale e valorizzando le eccellenze locali che con costanza e dedizione continuano a distinguersi”.

