'Che scuola scelgo?' Alla Vela di Avane un incontro di orientamento sulla scelta della scuola superiore

Scuola e Università Empoli
Iniziativa in programma venerdì 10 ottobre, a cura della Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione

Condividere l'importanza di un consapevole percorso di orientamento alla scelta della scuola superiore. E' questo l'obiettivo dell'iniziativa “Che scuola scelgo?”, un incontro di orientamento scolastico rivolto alle famiglie degli studenti e delle studentesse delle classi terze della scuola secondaria di primo grado della Regione Toscana.

L'evento, a cura della Gestione Associata Educazione e Istruzione della Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione Empolese-Valdelsa, è in programma venerdì 10 ottobre dalle ore 17 alle 19 presso La Vela Margherita Hack di Empoli (via Magolo 32).

La partecipazione all'incontro è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa prenotazione attraverso la compilazione del form raggiungibile al link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRKrwZil8HmAXq0GI3G2AuIDqGz1v7vw9iI1UDSeLu75uBtg/viewform.

La Gestione Associata Educazione e Istruzione rappresenta un’importante collaborazione tra gli 11 Comuni della Zona Empolese Valdelsa, nata con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e migliorare i servizi educativi e formativi. Attraverso un approccio condiviso, si mira a garantire un’educazione di qualità e a promuovere il benessere delle famiglie, anche attraverso incontri ed iniziative di orientamento su temi importanti come, appunto, quello della scelta della scuola superiore.

Fonte: Comune di Fucecchio Per l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa

