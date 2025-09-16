Culturale Cineclub Empolese, nuova proiezione nella rassegna dedicata a David Lynch

Il Culturale Cineclub Empolese prosegue la rassegna dedicata a David Lynch, maestro indiscusso di un cinema che oscilla tra l’ordinario e l’onirico, capace di sondare gli angoli più bui dell’inconscio. Dopo le proiezioni di Cuore selvaggio (1990), Eraserhead (1977), The Elephant Man (1980) e dopo la lezione sul cinema lynchiano tenuta da Marco Luceri, critico cinematografico e coordinatore del Gruppo Toscano del SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani), la rassegna presenta Velluto blu (1986), un altro dei capolavori del regista statunitense. La proiezione si terrà martedì 16 settembre alle 21:15 presso il Cinema Teatro Excelsior, in via Ridolfi 75, Empoli (FI).

Nel film, l'inquietante ritrovamento di un orecchio mozzato trascina un giovane studente in un’indagine che lo condurrà nei luoghi più perturbanti della periferia americana. Velluto blu è un viaggio nell’abisso di un mondo sotterraneo popolato da sinistre figure e dominato da perversità e abiezione: un cupo microcosmo che contemporaneamente disgusta e seduce.

Prima della proiezione, alle 18:30, il pubblico potrà partecipare a un incontro con Valerio Monacò, saggista e critico cinematografico, autore della monografia David Lynch. Il tempo del viaggio e del sogno (prefazione di Angelo Badalamenti, NPE 2018). L’incontro si terrà presso la libreria Libri & Persone, Via del Giglio 53, Empoli (FI). Un doppio appuntamento imperdibile per chi ama il cinema di David Lynch e vuole riscoprirlo nella sua dimensione più autentica: la sala cinematografica.