La Finale del Torneo dell'Amicizia: quando la vera vittoria è stare insieme

Sabato 13 settembre, presso l’oratorio di Sant’Andrea di Empoli, in zona Santamaria, si è disputata la finale del Torneo dell’Amicizia, organizzato dall’Associazione Giovani Africani dell’Empolese Valdelsa (AGAEV).

L’incontro si è svolto in un clima festoso, caloroso e ricco di entusiasmo. Sugli spalti, numerosi ragazzi e famiglie di origine africana, provenienti da Empoli e da varie città della Toscana, hanno seguito con passione la partita conclusiva. A contendersi il titolo di campioni erano l’FC Pontedera e la Comunità Ivoriana della Toscana, con sede a Firenze.

La finale non ha deluso le aspettative: dopo un iniziale vantaggio di 2-0 per la formazione fiorentina, il Pontedera è riuscito a rimontare e ad agguantare il pareggio, trascinando il match ai calci di rigore. Dal dischetto, però, a spuntarla è stata la Comunità Ivoriana della Toscana, che si è aggiudicata così la seconda edizione del Torneo dell’Amicizia di Empoli.

Al di là dell’aspetto sportivo, la vera vittoria si è consumata fuori dal campo: l’oratorio di Sant’Andrea si è trasformato in un luogo di incontro, condivisione e festa. Ragazzi, bambini e famiglie si sono riuniti nel segno dello sport, dell’amicizia e della voglia di stare insieme, creando un’atmosfera di gioia e fraternità.

All’evento hanno preso parte anche i ragazzi della Comunità di Scomodo Empoli, ospiti dell’AGAEV. Non si sono limitati ad assistere, ma hanno partecipato attivamente, interagendo con i presenti, instaurando nuove amicizie e contribuendo alla cerimonia finale, consegnando i premi ai protagonisti del torneo.

Ancora una volta, il calcio – e lo sport in generale – ha dimostrato di essere un ponte tra culture, capace di unire persone provenienti da realtà diverse e di regalare emozioni autentiche e positive.

Antonio Lanzo

