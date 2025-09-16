'Direzione futuro', incontro per gli Under 30 al Centro per l'Impiego di Empoli

Direzione Futuro - Il tuo viaggio tra lavoro, formazione e opportunità, è il titolo dell'evento al Centro per l'Impiego di Empoli (via delle Fiascaie, 1) in programma martedì 23 settembre alle 10. L'evento è rivolto esclusivamente ai giovani tra i 18 e i 30 anni ed è promosso da ARTI - Centri per l'Impiego Regione Toscana in collaborazione con Hub for Young.

Settembre sarà il mese in cui ARTI intende promuovere la formazione GOL e il bonus legato alla partecipazione ai percorsi formativi, oltre a tutte le opportunità del PNRR per i giovani del territorio.

Per informazioni: tel: 05519985188 e mail preselezione.empoli@arti.toscana.it

GLI ULTIMI DATI SUI NEET - Dal Forum The European House Ambrosetti (TEHA), in Italia sono 1,4 milioni i NEET tra i 15 e i 29 anni, che non studiano e non lavorano, entrando in una terra di nessuno dove il rischio di non giungere a un nuovo passo della propria vita accademica o professionale è molto alto. Meno di un terzo dei NEET è inattivo, cioè non è attivo nella ricerca di un lavoro. A rischio le giovani donne, le persone a bassa istruzione e chi vive nel Mezzogiorno d'Italia.

HUB FOR YOUNG - Lo spazio giovani di piazza del Popolo al civico 17 ha mantenuto le aperture per agosto e a settembre entra a pieno regime. Due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18, le operatrici e gli operatori sono pronti ad accogliere tutti coloro che vorranno informazioni sul mondo della formazione, del lavoro e dell'università. Uno spazio di ascolto per i giovani per affrontare dubbi e difficoltà e orientarsi tra i servizi disponibili sul territorio.

Questo 'spazio ibrido' amplia le competenze con cui era nato il progetto Hub for Young, legato principalmente a orientamento scolastico e professionale oltre alla formazione e all'accesso al mondo del lavoro per i giovani NEET. Con l'ingresso di ARTI, SDS e COeSO Empoli si integra la struttura iniziale con servizi di orientamento per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, servizi socioeducativi e competenze youth-work. L'obiettivo è quello di proseguire nelle caratteristiche delle 'buone pratiche' nate dalla contaminazione tra diversi settori (anche a livello verticale come ente locale, zonale, regionale ed ETS) per mostrare la ricchezza della rete in un unico sportello territoriale dove confluiranno le professionalità dei Centri per l'impiego, dei servizi socio-sanitari e del Terzo Settore.

CONTATTI

Hub for Young

mail info@hubforyoung.it

tel. 0571757126

WhatsApp 393/8869830

