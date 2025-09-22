Villanuova, inaugurata la nuova tribuna da 134 posti al campo sportivo

Nell'occasione del torneo quadrangolare riservato ai Piccoli Amici 2016 del Piaggione Villanova, al campo sportivo di Villanuova sono stati inaugurati i lavori della nuova tribuna alla presenza del sindaco, della dirigenza rossoblù e dei tanti piccoli calciatori presenti. Per la dirigenza del Piaggione Villanova erano presenti il dg Enrico Neri, il ds Luca Bombini, Silvia Taddei della segreteria, Andrea Cammilli e Antonio Panicacci.

I LAVORI - La tribuna può accogliere fino a 134 persone ed è dello stesso tipo installatoanche al campo di Ponzano. A luglio era stata completata la platea di fondazione e a seguire è stata installata. Al campo è stato rifatto inoltre anche il manto di gioco per la stagione sportiva 2025/2026.

I LAVORI IN PROGRAMMA - Per Villanuova saranno stati sostituiti i corpi luminosi con luci a LED per l'efficientamento energetico e un sostanzioso risparmio economico. Un intervento dello stesso tipo è in programma anche per Sant'Andrea, Pozzale, Ponte a Elsa, Cortenuova e Monterappoli con l'affidamento dei lavori a breve. L'amministrazione inoltre sta procedendo per la nuova tribuna al campo di Pagnana e il rifacimento del manto del campo di Ponte a Elsa.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

