Al via alla libreria NessunDove il corso di scrittura creativa sul realismo magico

In partenza a ottobre alla libreria NessunDove a Empoli, il corso di scrittura creativa "Fantastico Quotidiano" con lo scrittore e giornalista Andrea Marchetti. Al via lunedì 6 ottobre (e per i 7 lunedì a seguire) dalle 21 alle 23. Il corso, che necessita di un minimo di iscritti per poter partire, ha un costo totale di 140 euro (30 euro di caparra per iscriversi). Previsti 8 incontri dalla durata di due ore a tema realismo magico: "Fantastico Quotidiano".

"Se ti piacciono le storie in cui gli elementi fantastici sono inseriti in un contesto quotidiano, questo corso fa per te" spiegano dalla NessunDove. "Fantastico quotidiano è infatti un laboratorio di scrittura creativa per adulti dedicato alla corrente letteraria del realismo magico, caratterizzata proprio dalla presenza di elementi fantastici in un'ambientazione, tuttavia, realistica e riconoscibile.

Durante il laboratorio, si indagheranno le caratteristiche fondamentali del realismo magico attraverso la lettura di racconti di autori che ne sono i massimi esponenti. Si faranno anche esercizi di scrittura, direttamente al laboratorio ma anche a casa, tra un incontro e l'altro. L'obiettivo è portare i partecipanti alla scrittura di racconti brevi con atmosfere sospese tra il quotidiano e l'irreale".

Per info e prenotazioni:

351 773 8928

info@librerianessundove.it