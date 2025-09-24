Riparati gli argini sull'Orme e rio Cappuccini a Empoli rotti dal maltempo: oltre 800mila euro di interventi

480mila euro per l’Orme 330 per il Rio dei Cappuccini: sono questi i valori degli interventi di somma urgenza in seguito all''alluvione del 14 e 15 marzo scorsi a Empoli. I lavori del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, attivati nel post evento, sono ormai alla conclusione. In particolare, spiega il Consorzio in una nota, sul Rio dei Cappuccini le arginature storiche non avevano retto alla piena e l’acqua era esondata, fortunatamente, nei campi a destra lato Via di Valdorme Nuova. Qui è stata dapprima fatta la riparazione e poi una nuova soglia in alveo in modo stabilizzare il fondo e portarlo ad una quota tale da non rendere più il corso d’acqua pensile; in altre parole il fondo è ora ad un livello inferiore rispetto al piano della campagna e dunque molto meno pericoloso di prima.

Rio dei Cappuccini

Sull’Orme, in prossimità della REMS, dove si era verificata una rottura arginale è stata effettuata la riparazione e il rifacimento dell’argine in sinistra idraulica per un intero tratto che va dal punto di rottura fino al ponte della Via di Sottopoggio per San Donato sia lato campagna, con un ringrosso in terra, che con scogliera lato fiume.

“Anche ad Empoli abbiamo ormai da tempo effettuato le riparazioni e anzi, nel corso di quest’estate, oltre alle condizioni pre evento abbiamo anche incrementato il grado di sicurezza idraulica della zona – spiega il Presidente del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno Paolo Masetti – Il Consorzio realizza annualmente la manutenzione ordinaria ed è in grado, insieme con la Regione e con i comuni, anche di lavorare in condizioni d’urgenza e di progettare nuove opere che migliorino la sicurezza idraulica dei territori”.

Alessio Mantellassi e Paolo Masetti

Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha ricordato come durante tutta l’estate il Consorzio di Bonifica e gli uffici comunali abbiano lavorato duramente per arrivare pronti alla stagione invernale, con le riparazioni degli strappi arginali dovuti al maltempo e a un potenziamento delle aree più delicate. Le nuove opere idrauliche invece hanno un iter più lungo e complesso ma l’amministrazione sta andando avanti per poter mettere in sicurezza l’Orme con le casse su via delle Coltelline, oltre al lavoro su altre frazioni come le casse per Fontanella e Sant’Andrea.

