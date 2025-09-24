Riparati gli argini sull'Orme e rio Cappuccini a Empoli rotti dal maltempo: oltre 800mila euro di interventi

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
Orme

Il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno: "Incrementato il grado di sicurezza idraulica della zona"

480mila euro per l’Orme 330 per il Rio dei Cappuccini: sono questi i valori degli interventi di somma urgenza in seguito all''alluvione del 14 e 15 marzo scorsi a Empoli. I lavori del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, attivati nel post evento, sono ormai alla conclusione. In particolare, spiega il Consorzio in una nota, sul Rio dei Cappuccini le arginature storiche non avevano retto alla piena e l’acqua era esondata, fortunatamente, nei campi a destra lato Via di Valdorme Nuova. Qui è stata dapprima fatta la riparazione e poi una nuova soglia in alveo in modo stabilizzare il fondo e portarlo ad una quota tale da non rendere più il corso d’acqua pensile; in altre parole il fondo è ora ad un livello inferiore rispetto al piano della campagna e dunque molto meno pericoloso di prima.

Rio dei Cappuccini

Sull’Orme, in prossimità della REMS, dove si era verificata una rottura arginale è stata effettuata la riparazione e il rifacimento dell’argine in sinistra idraulica per un intero tratto che va dal punto di rottura fino al ponte della Via di Sottopoggio per San Donato sia lato campagna, con un ringrosso in terra, che con scogliera lato fiume.

“Anche ad Empoli abbiamo ormai da tempo effettuato le riparazioni e anzi, nel corso di quest’estate, oltre alle condizioni pre evento abbiamo anche incrementato il grado di sicurezza idraulica della zona – spiega il Presidente del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno Paolo Masetti – Il Consorzio realizza annualmente la manutenzione ordinaria ed è in grado, insieme con la Regione e con i comuni, anche di lavorare in condizioni d’urgenza e di progettare nuove opere che migliorino la sicurezza idraulica dei territori”.

Alessio Mantellassi e Paolo Masetti

Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha ricordato come durante tutta l’estate il Consorzio di Bonifica e gli uffici comunali abbiano lavorato duramente per arrivare pronti alla stagione invernale, con le riparazioni degli strappi arginali dovuti al maltempo e a un potenziamento delle aree più delicate. Le nuove opere idrauliche invece hanno un iter più lungo e complesso ma l’amministrazione sta andando avanti per poter mettere in sicurezza l’Orme con le casse su via delle Coltelline, oltre al lavoro su altre frazioni come le casse per Fontanella e Sant’Andrea.

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
24 Settembre 2025

Sacchi rifiuti sotto le auto per dargli fuoco, atti vandalici nella notte a Empoli

Atti vandalici nella notte a Empoli ai danni di almeno 3 auto. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 3 della notte per una serie di incendi nel comune [...]

Empoli
Cronaca
23 Settembre 2025

Atto vandalico a un mezzo della Fondazione Dopo di Noi di Empoli: "Episodio che ci addolora"

Danneggiato da ignoti uno dei mezzi in dotazione al Dopo di Noi a Empoli. A denunciare con rammarico l'accaduto è la stessa Fondazione che riferisce dell'atto vandalico che ha visto [...]

Empoli
Cronaca
22 Settembre 2025

Maltempo nell'Empolese, allagate strade e sottopassaggi

L’ondata di maltempo che in queste ore sta attraversando la Toscana, e che si è già resa responsabile di disagi in varie zone della Regione, ha colpito anche l’Empolese Valdelsa. [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina