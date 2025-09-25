Al via la nuova stagione sportiva Aspd: prove aperte e sfilata degli atleti al Palabitossi

Con settembre riparte non solo la scuola, ma anche la stagione sportiva per bambini, ragazzi e famiglie. La Aspd Montelupo rinnova l’appuntamento con la tradizionale “presentazione delle squadre”, in programma sabato 27 settembre al Palabitossi di via Marconi, con un ricco calendario di attività e momenti di socialità.

Dalle 16.00 le porte del palazzetto si apriranno a chiunque voglia avvicinarsi al mondo dello sport. Bambini e ragazzi potranno scoprire la ginnastica artistica femminile e maschile, la ginnastica ritmica, la pallavolo e i percorsi di attività ludico-motoria pensati per i più piccoli, primi passi verso un futuro sportivo. A disposizione degli interessati ci saranno istruttori qualificati per provare attrezzi e percorsi.

Non mancheranno proposte per i più grandi, con informazioni sui corsi di pilates, fitness e sala pesi. L’associazione, infatti, si rivolge a tutte le età: “Questo è un luogo di tutti e per tutti – spiegano dall’Aspd – dal bambino di tre anni iscritto a ludico-motoria fino all’anziano che frequenta i corsi Afa”.

Alle 18.30 è previsto il momento clou: la sfilata di tutti i gruppi sportivi che inaugurerà ufficialmente la nuova stagione. Più di 490 atleti sfileranno al Palabitossi, tra cui i 13 gruppi di ginnastica artistica, i 6 di ginnastica ritmica e tutte le squadre di pallavolo con allenatori e istruttori.

La serata si concluderà con un’apericena conviviale, nel segno dello spirito associativo che unisce sport e socialità.

«La soddisfazione più grande è vedere quanto viva e brillante sia la nostra realtà, piena di bambini e famiglie che si muovono tra le nostre sale e i nostri corridoi», ha dichiarato il presidente Elio Canzano, da sempre impegnato nella promozione delle attività sportive montelupine.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questa giornata di festa, per scoprire e condividere il mondo Asp.

Fonte: Ufficio Stampa