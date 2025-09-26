Galletti (M5S): "Bene formazione e prevenzione, su Polizia Regionale serve riflessione"

Irene Galletti

 «Anche per il Movimento 5 Stelle la sicurezza dei cittadini è un tema centrale e concordo sul fatto che servano maggiori investimenti su formazione e prevenzione. Sull’opportunità di istituire un ulteriore corpo di polizia, invece, sono molto perplessa»: così Irene Galletti, coordinatrice regionale del M5S e capolista nella circoscrizione di Pisa alle regionali.

«La Polizia Regionale – spiega – sarebbe un corpo in più che si dovrebbe andare a inserire tra la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale e l'unicum tutto italiano delle due forze di Polizia e Carabinieri, con un fiorire di ruoli che spesso sono già sovrapponibili. Facciamo una riflessione collettiva: è necessario creare una nuova forza di polizia oppure, come penso, serve lavorare in sinergia con Comuni, Province e Governo (che pensa a sprecare i soldi nei Cpr…) per sostenere di più le forze dell’ordine già esistenti con mezzi, formazione, sostegno economico e incremento del personale? Senza dimenticare la loro sicurezza, visto che quotidianamente intervengono in situazioni a rischio».

«Ci sono alcuni comuni che hanno un’estensione enorme – continua – che hanno soltanto due poliziotti municipali per ogni turno di lavoro. La Regione Toscana può contribuire con i sistemi di videosorveglianza, con illuminazioni adeguate, aiutando a rimarginare le ferite sociali nei territori e nei quartieri più difficili. Non credo che l’approccio muscolare possa pagare politicamente, serve piuttosto un approccio ragionato e sinergico».

«Se si cercano ricette nuove per la sicurezza dei cittadini toscani, allora pensiamo che sia più urgente che la Regione investa nella formazione del personale di polizia per la prevenzione e la repressione dei crimini informatici, che sono in fortissimo aumento e che coinvolgono i più fragili, gli anziani, le persone con disabilità».

