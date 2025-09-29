A Sovigliana arriva il made in Italy artigianale del 'Mercato del Forte'

È in arrivo il “Mercato del Forte”, il più famoso mercato ambulante in Italia di prodotti artigianali rigorosamente made in Italy, e a ospitarlo sarà Sovigliana, domenica 5 ottobre, per tutto il giorno su Viale Togliatti e Via Leonardo da Vinci. Il mercato è organizzato in collaborazione con l’UAI, l’Unione degli Artigiani Italiani e delle piccole e Medie Imprese di Firenze.

L'assessora alle attività produttive sottolinea che questo mercato si inserisce nella rassegna degli eventi che coinvolgono le frazioni di Spicchio e Sovigliana, nell’ottica di una valorizzazione del territorio, anche a sostegno delle attività commerciali.

Viabilità

Per permettere l’installazione dei banchi lungo il viale, la viabilità subirà delle modifiche, dalle 6.30 alle 23.30:

divieto di transito e sosta su Via Leonardo da Vinci e Viale Togliatti, dall’intersezione fra Via L. Da Vinci e Via della Commenda fino alla rotonda del Bar Leonardo;

sosta vietata anche nelle aree di parcheggio fra il ristorante Issho e il distributore Q8 e davanti il giardino Terzani;

doppio senso di circolazione su Via Marconi;

accesso su Via Comunale riservato ai residenti;

tutti gli accessi a Viale Togliatti e a Via Leonardo da Vinci saranno chiusi.

Il traffico veicolare da Vinci verso Empoli seguirà il percorso: Via Turati, Via della Costituente, Via Empolese e Via Cesare Battisti; viceversa, il traffico veicolare da Empoli verso Vinci sarà sul percorso: Via Sanzio, Via Grocco, Via Galilei, Via Volta.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

