A Sovigliana arriva il made in Italy artigianale del 'Mercato del Forte'

Attualità Vinci
Condividi su:
Leggi su mobile

È in arrivo il “Mercato del Forte”, il più famoso mercato ambulante in Italia di prodotti artigianali rigorosamente made in Italy, e a ospitarlo sarà Sovigliana, domenica 5 ottobre, per tutto il giorno su Viale Togliatti e Via Leonardo da Vinci. Il mercato è organizzato in collaborazione con l’UAI, l’Unione degli Artigiani Italiani e delle piccole e Medie Imprese di Firenze.

L'assessora alle attività produttive sottolinea che questo mercato si inserisce nella rassegna degli eventi che coinvolgono le frazioni di Spicchio e Sovigliana, nell’ottica di una valorizzazione del territorio, anche a sostegno delle attività commerciali.

 

Viabilità

Per permettere l’installazione dei banchi lungo il viale, la viabilità subirà delle modifiche, dalle 6.30 alle 23.30:

divieto di transito e sosta su Via Leonardo da Vinci e Viale Togliatti, dall’intersezione fra Via L. Da Vinci e Via della Commenda fino alla rotonda del Bar Leonardo;

sosta vietata anche nelle aree di parcheggio fra il ristorante Issho e il distributore Q8 e davanti il giardino Terzani;

doppio senso di circolazione su Via Marconi;

accesso su Via Comunale riservato ai residenti;

tutti gli accessi a Viale Togliatti e a Via Leonardo da Vinci saranno chiusi.

Il traffico veicolare da Vinci verso Empoli seguirà il percorso: Via Turati, Via della Costituente, Via Empolese e Via Cesare Battisti; viceversa, il traffico veicolare da Empoli verso Vinci sarà sul percorso: Via Sanzio, Via Grocco, Via Galilei, Via Volta.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Vinci
Attualità
27 Settembre 2025

Il Consorzio di Bonifica Basso Valdarno festeggia i suoi 550 anni con “Pisa 1475–2025"

Ha preso il via l’iniziativa “Pisa 1475–2025: 550 anni di Bonifica e di impegno sul territorio” che prevede incontri e mostre per ripercorrere e celebrare i 550 anni che dal [...]

Vinci
Attualità
27 Settembre 2025

Enegan sostiene Corri La Vita: i dipendenti partecipano alla manifestazione

Enegan, trader di luce, gas e telecomunicazioni che opera a livello nazionale, sostiene la prossima edizione di Corri La Vita. L’iniziativa rappresenta un punto di riferimento nel sostegno alle donne [...]

Firenze
Attualità
26 Settembre 2025

Alluvione marzo 2025, approvati in Metrocittà Firenze i lavori urgenti

Durante il Consiglio metropolitano del 24 settembre 2025 sono stati approvati gli affidamenti relativi agli interventi urgenti e necessari a seguito dell'impatto degli eventi meteorologici eccezionali del 14 e 15 [...]



Tutte le notizie di Vinci

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina