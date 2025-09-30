Approvato il regolamento comunale sulla istituzione del ‘Garante delle persone con disabilità’ per il Comune di Empoli

Nella seduta consiliare di lunedì 29 settembre 2025 è stata approvata la delibera sul Regolamento per l’istituzione, nomina e funzionamento del ‘Garante comunale delle persone con Disabilità’. L’assemblea si è così espressa: 18 voti favorevoli (Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle), 4 voti di astensione (Fratelli d’Italia e Centrodestra per Empoli).

Il ‘Garante delle persone con disabilità’ del Comune di Empoli sarà una figura di garanzia con l'obiettivo di tutelare i diritti e promuovere l'integrazione sociale delle persone con disabilità nel territorio del Comune di Empoli, quale punto di riferimento e interlocutore tra l'amministrazione comunale e la comunità delle persone con disabilità, le loro famiglie e le associazioni di categoria. Un impegno inserito nelle linee di mandato e anche nel DUP (Documento Unico di Programmazione), come ricordato dal sindaco durante l'illustrazione del punto, che porterà a una figura che potrà svolgere il suo compito a 360° per rimuovere ostacoli fisici e sociali per l'integrazione sociale e contro tutte le forme di discriminazione, un passo che il Comune di Empoli vuole fare per non lasciare solo nessuno.

Il Garante delle persone con disabilità può suggerire e partecipare alla realizzazione di iniziative culturali, sportive, ricreative o scientifiche, volte a favorire l’inclusione delle persone con disabilità e il regolamento che è stato approvato disciplina la nomina e il suo funzionamento.

Con questo strumento l’amministrazione comunale implementa gli strumenti volti a tutelare, nel miglior modo possibile, i diritti delle persone con disabilità, rafforzando l'impegno dell'Ente a favore delle politiche di inclusione e accessibilità. Nel Comune di Empoli è presente già la figura del Garante dell’Infanzia, rinnovata poco tempo fa.

Sarà aperto un bando pubblico per la sua nomina, in seguito alla quale ci sarà la nomina da parte del sindaco; avrà requisiti e competenze comprovate e avrà scadenza con il mandato del primo cittadino e soprattutto, non andrà a sostituire il compito della Consulta.

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con la Legge n. 18 del 2009, che promuove la piena e uguale partecipazione di tutte le persone con disabilità alla vita sociale, politica, culturale ed economica, riconosce il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, promuovendo il loro rispetto, la loro dignità e la loro piena partecipazione alla società.

Lo Statuto Comunale di Empoli, all’art. 1 tra i principi generali prevede che “Il Comune di Empoli garantisce i diritti delle persone con disabilità, delle persone anziane, dei minori, delle persone in disagio socio-economico ed esistenziale. Si impegna a garantire loro una vita indipendente, la cittadinanza attiva, servizi sociali”. E questa approvazione risponde bene a queste esigenze.

