Tragico incidente a Sesto Fiorentino, muore 74enne in scooter

Questa mattina un uomo di 74 anni ha perso la vita in un tragico incidente a Sesto Fiorentino, in via dell'Osmannoro. Il 74enne si trovava alla guida di uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto coinvolto in uno scontro con altri due mezzi. Sul posto intorno alle 10 sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi. Purtroppo, nonostante i tentativi di salvarlo, per l'uomo non c'è stato niente da fare.

Secondo una prima ricostruzione, ma la dinamica è ancora in corso di accertamento, il motociclista avrebbe urtato un camion che lo precedeva e dopo l'impatto sarebbe finito nella corsia opposta, mentre stava sopraggiungendo un'auto. Proseguono le indagini sulle cause. Registrate ripercussioni al traffico, la strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso.