ANED Firenze aderisce a sciopero per Flottilla, Tombelli: "Consegnare volontari ci rende coautori di violenza"

L’ANED Firenze annuncia la propria adesione allo sciopero generale indetto da CGIL e USB per venerdì 3 ottobre, in difesa della Flotilla, della solidarietà, dei valori costituzionali e del popolo palestinese.

Secondo l’Associazione, l’attacco contro le navi civili della Flotilla, che trasportavano cittadini italiani e internazionali impegnati in missioni umanitarie, rappresenta un atto grave contro persone inermi e costituisce una violazione del diritto internazionale. L’ANED di Firenze denuncia la responsabilità del governo italiano che, abbandonando i cittadini italiani in acque internazionali, si rende complice e diventa coautore di violenza, come sottolinea il presidente Lorenzo Tombelli.

“Consegnare i volontari della Flotilla ai militari israeliani ci rende coautori di violenza. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a questa aggressione e all’abbandono dei nostri concittadini. Difendere la vita, la solidarietà, i diritti umani e i valori costituzionali significa prendere posizione concreta. Per questo – conclude Tombelli – siamo al fianco della Flotilla e invitiamo tutte e tutti a partecipare attivamente alla mobilitazione”.

L’ANED sarà presente al corteo unitario che partirà dalla Fortezza da Basso alle 9.15. L’Associazione invita cittadine e cittadini, studenti e lavoratori a unirsi alla manifestazione per ribadire l’impegno contro l’indifferenza e la violenza, difendere la memoria storica, l’antifascismo e la solidarietà internazionale e dire basta a complicità, silenzio e abbandono.