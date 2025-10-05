Nasce a Empoli l'associazione culturale Musica Domani

Nella splendida cornice del Chiosco degli Agostiniani di Empoli, giovedì 2 ottobre, si è tenuta la presentazione e la conseguente inaugurazione dell’associazione culturale Musica Domani, dedicata al tenore Luigi Tavolari, originario di Castelfiorentino e nostro concittadino.

«È stato soprattutto un dovere, più che un piacere, far conoscere al grande pubblico questa figura artistica di straordinaria rilevanza, che ha calcato i più prestigiosi teatri del mondo ma che, a livello locale, non ha ricevuto la giusta valorizzazione» – ha dichiarato Angelo Fiore, Presidente dell’associazione.

L’associazione ha come finalità la promozione di eventi culturali di vario genere, con particolare attenzione all’opera lirica, affinché venga apprezzata e tramandata anche alle nuove generazioni.

L’evento ha registrato la partecipazione di numerose istituzioni e personalità, tra cui la famiglia Tavolari, il Coro Monsignor Cosimo Balducci, il Centro diurno per disabili Cerbaiola e il Delegato della Casa Imperiale Leopardi di Costantinopoli. A rendere ancora più suggestiva la serata sono state le interpretazioni di artisti di fama internazionale, che hanno emozionato il pubblico con celebri arie liriche.

L’associazione Musica Domani dispone inoltre di una pagina Facebook, Amici della Lirica Luigi Tavolari, nata nel maggio 2024 e già seguita da un numero crescente di appassionati di lirica e di teatro, che vi condividono idee, riflessioni e recensioni.

«Siamo onorati – ha concluso il Presidente Fiore – di essere i custodi del ricordo di questo grande tenore, che tanto ha dato al teatro e alla cultura. Il nostro obiettivo è mantenere viva la sua storia personale e artistica, celebrandolo come un protagonista che ha contribuito a rendere il Teatro una delle forme più alte di eccellenza culturale».

Fonte: Ufficio stampa

