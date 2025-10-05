Grave incidente all'autodromo del Mugello, ferito giovane pilota

Il pilota Paolo Conte è rimasto ferito in un incidente all'autodromo del Mugello a Scarperia nel pomeriggio di sabato 4 ottobre. Conte, 20enne di Caserta, è a Careggi e risponde positivamente alle terapie; è ricoverato in prognosi riservata nella terapia intensiva del trauma center.

Stava partecipando alla gara di Sport Bike, categoria del Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ) che questo fine settimana chiude la stagione agonistica. Per cause ancora da accertare è caduto rovinosamente all'uscita della curva Bucine, finendo nella ghiaia. Le conseguenze sono apparse subito serie ed è stata esposta la bandiera rossa per interrompere la corsa.