Nuovo appuntamento a Vinci con la Fiera della gentilezza

Nuovo appuntamento con la Fiera della gentilezza, la serie di eventi, manifestazioni e tavole rotonde nata dall’incontro del Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS e realizzata in collaborazione con l'associazione culturale D.I.V.A.

Sarà la Palazzina Uzielli di Vinci a ospitare, sabato 11 ottobre dalle 9 alle 13, le cosiddette Tavole gentili, pronte a rimettersi in gioco con l’obiettivo di creare un vero e proprio Manifesto della gentilezza che contenga regole, spunti e obiettivi per garantire una diffusione sempre maggiore delle pratiche della gentilezza, dell'inclusione e del rispetto di ogni persona.

Le Tavole gentili sono aperte a chiunque voglia dar voce alle proprie idee.

Per partecipare, è necessario iscriversi compilando il modulo al link https://tinyurl.com/28geurdb.

Sul sito fieradellagentilezza.it ci sono tutte le informazioni sul progetto e le modalità di partecipazione a ogni evento promosso dal festival.

